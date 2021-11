"Dass er nicht gewonnen hat, ist für mich nicht nachvollziehbar", so der Fußball-Rekordnationalspieler.

Am Montagabend hatte sich der argentinische Superstar Lionel Messi zum siebten Mal den Ballon d'Or gesichert. Für Lewandowski reichte es nur zu Platz zwei. "Messi hat zwar mit Argentinien die Copa America gewonnen, ist aber in Paris völlig blass", sagte Matthäus.

Lewandowski dagegen habe "den Jahrhundert-Rekord von Gerd Müller geknackt", betonte der 60-Jährige mit Blick auf die 41 Tore des Polen in der vergangenen Bundesligasaison: "Er führt schon wieder die Torjägerliste in jedem Wettbewerb an, hat national und international auch in diesem Jahr alle überragt."

Auch nach Ansicht von Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hätte Lewandowski den Ballon d'Or "verdient gehabt". Doch auch ohne die Auszeichnung sei "Lewy im Olymp der Größten des Weltfußballs längst angekommen", schrieb Kahn bei Twitter: "Ich bin gespannt, welche Rekorde er mit unserem Klub in der Zukunft noch aufstellen wird. Er wird auch im nächsten Jahr wieder ein Kandidat sein."

