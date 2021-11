Doch was war passiert? Der Grund für seinen emotionalen Ausbruch war allen voran Kevin McKenna. Der Co-Trainer des 1. FC Köln habe ihn "beleidigt in der Halbzeit, deshalb ist es so eskaliert, weil ich noch nicht ganz beruhigt war. Es war wegen dieser Sache in der Halbzeit", erläuterte der Mainzer Coach nach dem 1:1 (1:0) gegen den FC. Nach Versöhnung war Svensson überhaupt nicht zumute.

Auslöser des Streits war das harte Einsteigen von FSV-Abwehrchef Stefan Bell gegen Kölns Torjäger Anthony Modeste kurz vor der Pause. "Sie haben kollektiv Rot gegen Stefan Bell gefordert und darauf habe ich ihn angesprochen und er hat mich beleidigt", sagte Svensson. Welche Worte genau gefallen waren, wollte der 42-Jährige nicht offenlegen.

Ad

Der aufgestaute Frust entlud sich nach einem harmlosen Duell im Mainzer Strafraum in der zweiten Halbzeit. Erst diskutierte Svensson mit Kölns Trainer Steffen Baumgart, dann schalteten sich die beiden Co-Trainer ein - vor allem McKenna, der sich ein heftiges Wortgefecht mit Svensson lieferte. Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigte beiden Streithähnen die Gelbe Karte, der Mainzer Coach verweigerte sogar den Handschlag.

Fußball Drei Dinge, die auffielen: Die Rückkehr des Urviehs 16/10/2021 AM 20:23

"Wir haben uns nett unterhalten. Emotionen gehören dazu, es ging für beide Mannschaften um viel", sagte Baumgart, der nach dem Abpfiff um Schlichtung bemüht war. Er habe seinen Assistenten gefragt, versicherte der FC-Coach, und der habe gesagt, "er hat nix gesagt. Ich glaube, dass wir runterfahren müssen". Es sei von beiden Seiten "ein sehr emotional geführtes Spiel - auch von den Trainerbänken".

Mainz gegen Köln: Beide Trainer unzufrieden mit Remis

Auf dem Feld lieferten sich Mainz und Köln ein ähnlich intensives Duell - der Punkt half allerdings keinem so richtig weiter. Der unzufriedene Svensson, dessen Team durch Jonathan Burkardt (41.) in Führung gegangen war, meckerte:

Ich habe kaum einen Spieler in meiner Mannschaft gesehen, der Normalform gezeigt hat.

Die Kölner durften mit ihrer Leistung zufrieden sein, mit der Chancenverwertung aber keinesfalls - Salih Özcan (47.) rettete das Remis. "Wir schaffen es im Moment nicht", haderte Baumgart, "solche Spiele auch einmal für uns über die Ziellinie zu bringen."

Das könnte Dich auch interessieren: Pochettino jammert über Arbeit mit Messi und Co.: "Der Druck ist brutal"

(SID)

Pérez warnt: "Fußball wird ohne Super League sterben"

Bundesliga Neuer Trainer in Mainz: Mit "Retter" Svensson gegen den Abstieg 04/01/2021 AM 14:01