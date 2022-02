Neuer ist am vergangenen Sonntag am rechten Knie operiert worden und fällt einige Wochen aus. Für Ulreich steht der dritte Pflichtspieleinsatz in dieser Saison bevor.

"Wenn du weißt, dass du am Wochenende zum Einsatz kommst, hast du noch einmal einen anderen Fokus auf das Spiel", sagte er auf der Vereinsseite.

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem Ausfall von Kapitän Manuel Neuer volles Vertrauen in den Ersatzkeeper: "Er hat eine gewisse Erfahrung. Er hat Manu schon einmal über einen längeren Zeitpunkt vertreten. Er wird eine gute Leistung bringen, auch die nächsten Wochen. Wir sind da gut aufgestellt", sagte Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Bayern müssen in Bochum neben Neuer die Nationalspieler Leon Goretzka, den nach wie vor Probleme an der Patellasehne plagen, Jamal Musiala (positiver Corona-Test) und Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung) verzichten. Das Hinspiel gegen Bochum hatten die Bayern 7:0 gewonnen.

