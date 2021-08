Eine ganze Stunde zum Genießen, eine halbe Stunde zum Vergessen: Die zwei Gesichter des VfL Wolfsburg hielten Mark van Bommel bei seinem Heimspieldebüt als neuer Trainer im wahrsten Sinne des Wortes auf Trab. 60 Minuten lang verfolgte der Niederländer seelenruhig den sehenswerten Auftritt seiner Mannschaft, danach hielt es ihn nicht mehr auf der Bank.

Den 1:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen einen 86 Minuten lang personell dezimierten VfL Bochum quittierte der 44-Jährige nur mit einem müden Kopfnicken, zu sehr hatte ihn das hektische letzte Drittel des Spiels gestresst. "Ich wusste nicht mehr, wo ich stehe", sagte der Coach durchaus doppeldeutig, mehrfach schickte ihn der vierte Offizielle in den letzten Minuten zurück in die Coaching Zone.

Immerhin: Sechs Tage nach dem Wechselpatzer van Bommels im DFB-Pokal, der die Niedersachsen vermutlich den Einzug in die zweite Runde kosten wird (Sportgerichtsverhandlung am Montag in Frankfurt/Main), ist der Champions-League-Teilnehmer in der Liga in der Spur.