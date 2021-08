Laut US-Medien zahlt Mallorca etwa drei Millionen Euro. "Matthew ist ein klasse Junge, hätte es in den kommenden Wochen allerdings schwer gehabt, als Startspieler auf die Einsatzzeiten zu kommen, die er sich persönlich vorstellt", sagte Schröder weiter.

Hoppe war im Juli 2019 aus der Barca Academy in die Schalker U19 gewechselt, im Januar 2021 hatte er mit einem Dreierpack gegen Hoffenheim seine ersten Treffer in der Bundesliga erzielt. Insgesamt kam er auf sechs Tore in 22 Bundesligaspielen und schaffte zudem den Sprung in die Nationalmannschaft.

(SID)

