Andy Bara, 2019 der Berater des Spaniers, erklärte vor etwas mehr als zwei Jahren bei "Sportske Jutarnji" in Kroatien, wo Olmo damals spielte: "Bayern hat die besten Scouts der Welt und wenn solch ein Klub Interesse zeigt, ist alles klar. (...) Es ist ein großer Klub, und es gibt keinen Spieler auf diesem Planeten, der nicht gerne in solch einem Verein spielen wollen würde."

Letztendlich wechselte Olmo aber im Januar 2020 zu Bundesliga-Konkurrent RB. Rund 22 Millionen Euro Ablöse sollen die Leipziger an Dinamo Zagreb überwiesen haben.

Sein Vertrag bei RB läuft noch bis 2024. Immer mehr deutet jedoch auf einen früheren Abschied des 23-Jährigen hin.

Premier League Elliott-Verletzung schockt Liverpool: Update zum Reds-Youngster VOR 5 STUNDEN

Dani Olmo äußert sich zu Angebot des FC Barcelona

Mateu Alemany, Geschäftsführer beim FC Barcelona, sagte der "Mundo Deportivo" auf die Frage, ob Olmo ein Thema sei: "Es könnte einer der Namen sein." Rund 70 Millionen Euro hat der hochverschuldete Klub laut spanischer Medienberichte im Winter für neue Transfers zur Verfügung. Leipzig soll im Sommer angeblich 75 Millionen Euro für den Spanier angesetzt haben - zu viel für Barça.

Olmo hatte sich offenbar schon mit seinem Jugendklub, von 2007 bis 2014 spielte er in Barcelona, auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Doch Leipzig lehnte die Offerte sofort ab. Der RB-Star erklärte in der "Süddeutschen Zeitung": "Um über einen Wechsel überhaupt nachzudenken, war auch gar keine Zeit, dafür war das alles zu schnell vom Tisch." Er wolle sich zunächst auf die Saison mit RB konzentrieren, betonte Olmo: "Ich bin zufrieden hier."

Der Spanier spielte sich in diesem Jahr bei der Europameisterschaft in den Fokus. Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio stand er für die spanische Nationalmannschaft auf dem Platz. Am Ende fuhr Olmo mit Silber heim.

Solskjaer schwärmt: CR7 hat die Nase für große Momente

La Liga Real dreht zweifachen Rückstand in Heimsieg - Camavinga trifft VOR 18 STUNDEN