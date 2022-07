Ein konkretes Angebot für Lewandowski soll Chelsea aber noch nicht abgegeben haben, wie der "Mirror" erfahren haben will.

Als erste Adresse gilt seit geraumer Zeit der FC Barcelona, die Katalanen sollen aber laut übereinstimmenden Medienberichten den Ablöse-Forderungen des Rekordmeisters bislang nicht nachgekommen sein.

Nun scheint sich mit dem FC Chelsea eine weitere Partei im Tauziehen um Lewandowski einzumischen. Wie der englische "Mirror" berichtet, haben die "Blues" einen kühnen Versuch unternommen, um den Wechsel des zweifachen Weltfußballers zum FC Barcelona zu vereiteln. Von einem konkreten Transferangebot ist jedoch noch nicht die Rede.

Chelsea-Coach Thomas Tuchel soll jedoch von der Idee angetan sein, "Lewy" in der kommenden Saison an der Stamford Bridge zu trainieren.

Die bayrischen Vereinsbosse fordern laut "Bild" satte 50 Millionen Euro für ihren Superstar. Eine finanzielle Hürde für die ohnehin angeschlagenen Katalanen, die Konkurrenten auf den Plan zu rufen scheint.

Neben dem FC Chelsea soll auch Paris Saint-Germain an einem Deal arbeiten.

Lewandowski ist nach Medienberichten für beide Angebote offen. Trotzdem fand sich der polnische Nationalspieler am gestrigen Dienstag zum Leistungstest und am heutigen Mittwoch zum Training in München ein.