"Scheinbar gibt's einen Wettbewerb da draußen: Wer bringt die größte Nonsens-Geschichte über Robert Lewandowski", betonte Kahn. Bereits seit Monaten gibt es Unruhe und Spekulationen. Medien aus Polen und Spanien hatten berichtet, dass sich der Angreifer schon mit dem FC Barcelona geeinigt habe.

Dieser Darstellung widerspricht Kahn nun deutlich.

Lewandowski wisse, "was er am FC Bayern hat und wir wissen, was wir an ihm haben". Deshalb, so der ehemalige Bayern-Torhüter weiter, komme ein vorzeitiger Abschied des Stürmers nicht infrage. "Wir sind doch nicht verrückt und diskutieren über einen Wechsel von einem Spieler, der jede Saison zwischen 30 und 40 Tore macht."

Der Vertrag von Lewandowski an der Säbener Straße läuft noch bis 30. Juni 2023. Zuletzt hatte der 33-Jährige, der 2014 von Borussia Dortmund nach München kam, sein Arbeitspapier im Sommer 2019 verlängert.

"Wir haben einen Vertrag, der noch eine Saison geht. Wir haben immer gesagt, dass wir die Gespräche aufnehmen und das haben wir vor längerer Zeit schon begonnen", beschwichtige Kahn. "Sobald es was zu vermelden gibt, werden wir das auch tun."

Solange der FC Bayern das nicht macht, wird er mit den Spekulationen und Nonsens-Geschichten allerdings leben müssen.

