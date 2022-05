Als Mitglied bleibt der jedoch dem Gesellschafterausschuss der Rheinländer erhalten.

Der Weltmeister von 1990 und Publikumsliebling war seit 1994 - mit einer längeren Unterbrechungen wegen seines DFB-Teamchef-Engagements - das Gesicht des Werksklubs.

Ad

"Heute ist der Tag, an dem ich euch allen danke sagen möchte. Allen, die unseren wunderbaren Verein und damit auch mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben", sagte Völler kurz vor Anpfiff über Mikrofon in Richtung der Fans.

Bundesliga Tränen vor dem Anpfiff: BVB verabschiedet Zorc, Schmelzer und Haaland VOR 2 STUNDEN

Die Zuschauer stimmten im Anschluss den Klassiker "Es gibt nur ein' Rudi Völler" an. Zu Völlers Sprüchen auf den Transparenten in der Leverkusener Nordkurve zählten anderem: "Im Endeffekt sind Regeln dazu da, gebrochen zu werden", "Was meine Frisur betrifft, da bin ich Realist", "Erzähl das doch deiner Klobrille".

Das könnte Dich auch interessieren: Tränen vor dem Anpfiff: BVB verabschiedet Zorc, Schmelzer und Haaland

(SID)

Nagelsmann über Meisterschaft: "Nicht so emotional wie erhofft"

Bundesliga Salihamidzic bestätigt: Lewandowski will Bayern verlassen VOR 2 STUNDEN