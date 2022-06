Glaubt man Ryan Gravenberch, dann war die Entscheidung schnell gefallen.

"Als die Anfrage des FC Bayern kam, musste ich nicht überlegen", sagte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler am Montag: "Der FC Bayern ist einer der größten Klubs, die es gibt: Spieler aus der ganzen Welt wollen für diesen Verein spielen."

Worte, die die Verantwortlichen beim FC Bayern freuen, ein gelungener Einstand. Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic grinste auf dem gemeinsamen Vorstellungsfoto mit dem Mittelfeldmann um die Wette.

Gravenberch hatte auch gleich eine ehrgeizige Ansage im Gepäck. "Ich komme nach München, um viele Titel zu gewinnen – und der FC Bayern ist es gewohnt, viele Titel zu holen", sagte er: "Mit diesem Klub ist alles möglich, auch der Sieg in der Champions League."

Gravenberch: Ein Rohdiamant für wenig Geld

Die Münchner bestätigten am Montag die bereits am Wochenende kolportierte Unterschrift des 20 Jahre alten niederländischen Nationalspielers unter einen Fünfjahresvertrag. Die Ablöse soll bei 18,5 Millionen Euro liegen, die Zahlung weiterer 5,5 Millionen Euro durch Zusatzzahlungen wäre möglich. Ajax ist zudem angeblich mit 7,5 Prozent an einem Weiterverkauf des Mittelfeldspielers beteiligt.

"Ryan Gravenberch ist ein junger, hochinteressanter Spieler, den viele europäische Top-Klubs gerne unter Vertrag genommen hätten. Er hat sich für den FC Bayern entschieden, weil er sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Spieler mit seinen Qualitäten sind wichtig für den Weg des FC Bayern in der Zukunft", kommentierte Münchens Vorstandschef Oliver Kahn die Personalie.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic unterstrich seine Zuversicht, dass "Ryan Gravenberch unserer Mannschaft viel geben wird. Er ist eines der größten Talente in Europa, hat eine ausgezeichnete Technik, immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und torgefährlich. Dass er sich für den FC Bayern entschieden hat, zeigt, dass er von unserem Klub und den Möglichkeiten bei uns überzeugt ist. Spieler mit so einer Mentalität lieben wir. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm viele Erfolge feiern werden".

Gravenberch ist die zweite Neuverpflichtung der Münchner für die kommende Saison - und der zweite Nationalspieler, den die Bayern aus Amsterdam holen. Zuvor hatte bereits der Marokkaner Noussair Mazraoui einen Vertrag bis 2026 beim deutschen Rekordmeister erhalten - der Rechtsverteidiger kostete allerdings keinen Ablöse.

Gravenberch auf den Spuren von Sneijder und Co.

Welche Qualitäten machten Gravenberch für die Bayern so interessant? Der gebürtige Amsterdamer wechselte schon im Alter von acht Jahren in die renommierte Ajax-Nachwuchsabteilung und durchlief sämtliche U-Mannschaften.

Im Juni 2018 wurde er von seinem Klub zum besten Nachwuchsspieler gekürt - eine Ehre, die zuvor schon späteren Weltklasse-Mittelfeldspielern wie Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder oder Christian Eriksen zuteil wurde.

Drei Monate nach der Auszeichnung sicherte Gravenberch sich erstmals einen Platz in den niederländischen Geschichtsbüchern, als er mit 16 Jahren und 130 Tagen Clarence Seedorf als jüngsten Spieler in der Eredivisie-Historie ablöste.

Wenige Tage später avancierte er zudem mit einem Tor im nationalen Pokal gegen Te Werve zum jüngsten Ajax-Torschützen überhaupt.

Ryan Gravenberch spielt seit seiner Kindheit bei Ajax Fotocredit: Getty Images

Bei 103 Einsätzen für Ajax blieb die Uhr nun stehen, in der abgelaufenen Saison zählte er unter Trainer Erik ten Hag zum Stammpersonal, verbuchte in 42 Pflichtspieleinsätzen drei Tore und sechs Vorlagen, obwohl er zeitweise von einer Corona-Infektion und gegen Ende der Spielzeit von einer Knöchelverletzung gebremst wurde.

Seit der U15 hat Gravenberch alle Nationalteams der Niederlande durchlaufen. In der A-Mannschaft kam er bislang zehnmal zum Einsatz.

Gravenberch und der Pogba-Vergleich

Gravenberch profitiert von seiner Größe (1,90 Meter) und Athletik, darüber hinaus besticht er mit einer ansprechenden Technik. Besonders in puncto Balleroberungen und Zweikampfführung weiß er zu überzeugen.

Aufgrund seiner Physis, der Spielweise und der Position im zentralen Mittelfeld wird er immer wieder mit Frankreich-Star Paul Pogba verglichen. Sein ehemaliger Förderer bei Ajax, Brian Tevreden, erinnerte sich 2021 bei "Goal" an die Anfänge Gravenberchs: "Ich kenne ihn seit er sieben Jahre alt ist, damals spielte er noch für einen anderen Amsterdamer Klub. Er war schon damals unglaublich, man konnte früh erkennen, dass er mal ein toller Fußballer wird."

Auch zu den regelmäßigen Pogba-Vergleichen äußerte sich der ehemalige Ajax-Coach: "Er erinnert mich eher an Frank Rijkaard, weil er groß und sehr stark ist. Technisch ist er aus meiner Sicht sogar eine bessere Version von Paul Pogba zu dessen Hochzeit bei Juventus Turin, Ryan tritt ähnlich dominant auf dem Platz auf."

Doch bei allen Vorzügen gibt es in manchen Bereichen noch Verbesserungspotenzial. Noch zu häufig schleichen sich in Gravenberchs Spiel Unkonzentriertheiten ein, ein ums andere Mal wurde ihm eine mangelhafte Fokussierung vorgeworfen. Der scheidende Ajax-Trainer ten Hag thematisierte ebenjenen Punkt vor einigen Monaten.

Ten Hag mahnt: "Er muss Acht geben"

"Er muss Acht geben, den Fokus nicht zu verlieren", sagte ten Hag da bei "ESPN": "Er besitzt viel Talent und hat sich gut entwickelt, genau deshalb muss er die Latte höher legen. Er hat Potenzial, aber es geht darum, aber man muss dieses Potenzial zum Vorschein bringen. Dafür ist nur er verantwortlich."

Dementsprechend habe er seinen Spieler zur Seite genommen und Gravenberch in einem "kritischen Gespräch" die Sinne geschärft.

Erik ten Hag im Gespräch mit Ryan Gravenberch Fotocredit: Getty Images

Beim FC Bayern füllt Gravenberch nun die Lücke, die die Abgänge von Corentin Tolisso (Verein noch unklar) und Marc Roca (zu Leeds United) hinterlassen.

Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala und Marcel Sabitzer hat der junge Niederländer dennoch namhafte Konkurrenz, die Rückennummer 27 klingt noch nicht nach Glamour - jetzt muss Gravenberch erstmal auf Bundesliga-Niveau beweisen, dass er die Vergleiche mit Pogba und Rijkaard verdient.

