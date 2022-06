"Nichts gegen den Verein, es ist ein großartiger Verein, aber die Liga ist nicht annähernd eine Herausforderung für Mané", so Dean Saunders. "Er wird Tore schießen. Sie gewinnen jede Woche 5:0, nur ein Team kann die Liga gewinnen."

Der 57-Jährige fügte hinzu: "Er wird sich in den Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für die Bayern im dritten Gang spielen und die zwei besten Jahre seines Fußballer-Lebens ruinieren."

Mehrere Medien berichteten übereinstimmend, dass Sadio Manés Wechsel zu den Bayern beschlossene Sache sei. Bereits kommende Woche soll der Stürmer demnach zum Medizincheck in München eintreffen.

Sollte der FCB mit dem Senegalesen seine beeindruckende Meisterserie in der Bundesliga fortsetzen können und möglicherweise am Ende der kommenden Saison zum elften Mal in Folge die Schale holen, dürfte deren Stellenwert für Mané aber nicht sehr hoch sein, glaubt Saunders. "Wenn er am Ende seiner Karriere sagt: 'Schauen Sie meinen Trophäen-Schrank an', werden die deutschen Meistermedaillen ganz hinten stehen", ist der Waliser überzeugt.

