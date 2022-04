Angesichts der anhaltenden Gerüchte um einen möglichen Abschied von Thomas Müller schien Bayern-Präsident Herbert Hainer Klarheit schaffen zu wollen:

"Ich bin der festen Überzeugung, dass Thomas Müller zu Bayern gehört wie die Frauenkirche zu München. Thomas Müller ist ein Symbol für unsere Mannschaft. Er hat seine gesamte Profi-Karriere beim uns gemacht und ich bin überzeugt davon, dass er seine Karriere auch bei uns beenden wird", äußerte sich der 67-Jährige optimistisch.

Der FC Bayern steht vor richtungsweisenden Entscheidungen. Neben Thomas Müller stehen auch Weltfußballer Robert Lewandowski, Kapitän Manuel Neuer und Offensivstar Serge Gnabry vor einer ungewissen Zukunft in München. Die Verträge aller vier Leistungsträger enden nach der Spielzeit 2022/23.

Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde immer wieder über stockende Gespräche spekuliert. Da das Quartett teils enorme Gehälter fordern soll, schien zuletzt sogar ein Abschied der Spitzenkräfte im Rahmen des Möglichen.

Das Gerücht stockender Verhandlungen verwies der Präsident trotz der sportlich wichtigen Phase ins Reich der Fabeln: "Jetzt konzentrieren wir uns zunächst mal auf die sportlichen Erfolge und dass wir das alles in trockene Tücher bringen. Aber unsere sportliche Leitung führt immer Gespräche", meinte Hainer vor dem wichtigen Rückspiel in der Champions-League am Dienstagabend gegen den FC Villarreal (21:00 Uhr im Liveticker).