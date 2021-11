Robert Skov hatte sich die Blessur am Samstag im Bundesligaspiel beim VfL Bochum (0:2) zugezogen.

Am Sonntag hatte Hoffenheim zunächst erklärt, dass Skov der dänischen Nationalmannschaft in den abschließenden Partien in der WM-Qualifikation gegen die Färöer und Schottland fehlen wird.

Dänemark ist als feststehender Sieger der Gruppe F neben Deutschland und dem Gastgeber bereits für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert.

(SID)

