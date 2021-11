Im fünften Berliner Bundesligaderby zwischen Union und der Hertha erwischten die Eisernen an der Alten Försterei einen Start nach Maß in die Begegnung und nutzten einen individuellen Fehler auf Seiten der Gäste eiskalt zur Führung aus. Nach einem Chippass von Niko Gießelmann verfehlte Marton Dardai den Ball beim Klärungsversuch und ermöglichte somit Taiwo Awoniyi freie Bahn aufs Tor. Der Angreifer ließ sich das Gastgeschenk nicht nehmen und schob aus 15 Metern flach ins zu seinem achten Saisontor ins linke Eck ein (8.).

Union strahlt über den gesamten ersten Durchgang hinweg mehr Torgefahr als die Herthaner aus und baute die Führung nach einer halben Stunde weiter aus. Eine weite Ecke der Hausherren rutschte bis zu Christopher Trimmel am Strafraumeck durch. Der Österreicher ging mit seiner Direktabnahme volley Risiko und traf über den linken Innenpfosten sehenswert zum 2:0 (30.).

Ad

Die offensiv bider auftretende Hertha verbuchte in Hälfte eins durch Peter Pekarik nur einen gefährlichen Torabschluss (37.) und hatte in der Nachspielzeit etwas Pech, als ein Pekarik-Treffer aufgrund einer knappen Abseitsposition von Mittelstürmer Krzysztof Piatek nachträglich vom VAR aberkannt wurde (45.+3).

Bundesliga Dortmund ringt starke Stuttgarter nieder VOR 6 STUNDEN

Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste zwar den Willen zu mehr Offensive, die besseren Chancen verbuchten aber weiter die Hausherren. Kruse scheiterte von der Strafraumgrenze an Alexander Schwolows Glanztat (58.), kurz darauf warf sich Dardai in letzter Sekunde vor der Linie in den Abschluss von Genki Harahuchi (62.).

Ein harmloser Schlenzer von Ishak Belfodil von der Strafraumgrenze blieb die gefährlichste Hertha-Aktion des zweiten Durchgangs (81.). Kurz vor Schluss verpasste Sheraldo Becker ein noch höheres Ergebnis für die Eisernen, als der Niederländer nach einem Konter die Oberkante der Latte traf (89.) - am hochverdienten Derbysieg für Union änderte dies freilich nichts mehr.

Die Stimmen:

Max Kruse (Union Berlin): "Man hat gesehen, zu was wir spielerisch und kämpferisch in der Lage sind. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen wie es sich in so einem Derby gehört. Mit den Fans im Rücken sind wir zu Hause sehr schwer zu schlagen und waren heute in allen Belangen überlegen."

Christopher Trimmel (Union Berlin): "Die Stadtmeisterschaft bedeutet uns natürlich sehr. Wir haben es heute sehr gut gemacht und hochverdient gewonnen."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben gut angefangen. Durch einen unnötigen technischen Fehler geht der Gegner in Führung. Leider müssen wir sagen, dass Union das Spiel aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen hat. Heute war der Gegner besser und dynamischer."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Herthas lahmende Offensive

Die Offensive der Hertha bleibt weiter eine Großbaustelle bei der Elf von Pal Dardai. Gegen Union kamen die Herthaner zwar des öfteren gut ins letzte Drittel, hatten in der gefährlichen Zone aber zu keinem Zeitpunkt des Spiels die zündenden Ideen. Viele Laufwege der Offensivspieler wirkten nicht aufeinander abgestimmt, sodass es am Ende oft Einzelaktion waren, die zumindest für einen Hauch von Gefahr sorgten. Ein deutlicher Beweis für die Harmlosigkeit der Hertha im Berliner Derby: Für die Gäste lag der Wert der zu erwartenden Tore (expected goals) nach Spielende bei 0,28 – ein unterirdischer Wert. Zum Vergleich: Union wies nach 90 Minuten einen xG-Wert von 2,4 auf.

Die Statistik: 12

Hertha BSC hat in dieser Saison bereits zwölf Tore nach Standardsituation kassiert. Kein Team in der Bundesliga zeigt sich bislang nach ruhenden Bällen anfälliger als die Alte Dame.

Das könnte Dich auch interessieren: Mönchengladbach schießt Greuther Fürth ab

Rose fordert differenzierte Betrachtung von nicht-geimpften Spielern

Bundesliga Aufwärtstrend gestoppt: Leipzig geht in Hoffenheim baden VOR 6 STUNDEN