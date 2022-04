Bochum begann forsch und setzte die TSG mächtig unter Druck. Hoffenheim hatte zwar ein Plus an Ballbesitz, wurde mit dem Spielgerät am Fuß aber oft entscheidend gestört, sodass zunächst kaum Raumgewinne oder aussichtsreiche Ballvorträge entstanden. Dem Aufsteiger gelang es, Florian Grillitsch durch Manndeckung weitestgehend zu neutralisieren, wodurch der Hoffenheimer Taktgeber aus dem Spiel genommen wurde.

Die Hoeneß-Elf schoss im ersten Durchgang deutlicher seltener als Bochum und schaffte es nicht, die notwendige Präzision in die Abschlüsse zu bekommen. Die Gäste machten dies besser und gingen nach einem satten Schuss von Takuma Asano verdient in Führung. Dieser traf in der 28. Minute nach einem langen Schlag von Torwart Manuel Riemann aus der Distanz zum 1:0.

Kurz vor der Pause hatten die Ruhrpottler gar die Riesenchance auf das 2:0, Miloš Pantović vergab diese allerdings frei vor TSG-Schlussmann Oliver Baumann (45.).

Die Zuschauer sahen in Halbzeit zwei ein verbessertes Hoffenheim, das in der 54. Minute ausglich. Christoph Baumgartner ließ den Ball bei einem Querpass durch die eigenen Beine rollen, sodass David Raum in Aktion kam. Dieser schlenzte von der Strafraumgrenze zum 1:1 ins rechte obere Eck.

Der VfL ließ sich von dem Rückschlag nicht verunsichern und antwortete nach wenigen Minuten mit dem erneuten Führungstreffer darauf. Asano netzte in der 59. Minute erneut nach einem langen Ball von Riemann. Diesmal war aber noch Grillitschs Fuß dazwischen, sodass es nicht zur zweiten Torvorlage des VfL-Keepers kam.

Anschließend neutralisierten sich beide Teams zunächst großteils im Mittelfeld, ehe sich sowohl Hoffenheim als auch Bochum in der Schlussphase gute Tormöglichkeiten erspielten. Asano traf in der 86. Minute zum dritten Mal, sein Volley-Treffer zählt aber nicht. Sebastian Polter schob seinen Gegenspieler wenige Sekunden zuvor etwas, was Schiedsrichter Daniel Siebert reichte, um das Tor zurückzunehmen.

Es blieb beim verdienten 2:1 für den Aufsteiger, der den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf neun Punkte ausbaute.

Sein Jubiläum hat sich Kevin Vogt sicherlich ganz anders gewünscht.

Das fiel auf: Bundes-Hansi sieht starken Raum und Doppelpacker Asano

Bundestrainer Hansi Flick sah sich die Partie in der PreZero Arena von der Tribüne aus an. Sein Hauptaugenmerk lag dabei vermutlich auf seinem Schützling David Raum, der in den beiden jüngsten Testspielen der deutschen Nationalmannschaft jeweils von Beginn an ran durfte. Zusätzlich konnte er den an diesem Tag überragenden Asano beobachten, der mit der japanischen Auswahl einer der drei deutschen Gruppengegner bei der WM in Katar sein wird. Der 27-jährige Flügelflitzer erwischte einen wahren Sahnetag. Mit zwei Treffern avancierte er zum Matchwinner. Auch Raum netzte, Flicks Besuch im Kraichgau lohnte sich also allemal.

Die Statistik: 2

Riemann ist der zweite Keeper, der in dieser Bundesliga-Saison ein Tor vorbereitete. Gladbachs Yann Sommer gelang dies im Oktober vergangenen Jahres gegen Wolfsburg ebenfalls.

