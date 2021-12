Beide Mannschaften waren auf der Suche nach ihrer Form vor dem Aufeinandertreffen in der englischen Woche. Die heimischen Wölfe mussten das Ausscheiden in der Champions League verkraften, konnten zudem in der Liga vier Mal in Serie nicht mehr gewinnen. Bei den Gästen aus der Domstadt lief es seit dem Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls nur suboptimal, musste man sich auswärts bei Arminia Bielefeld mit einem Punkt zufrieden geben und gegen den FC Augsburg sogar eine 0:2 Heimpleite verkraften. Der VfL setzte drei neue Impulse, brachte Dodi Lukebakio, Felix Nmecha und Riedle Baku für Renato Steffen, Kevin Mbabu sowie Luca Waldschmidt. Die Domstädter tauschten zweimal aus, ließen Timo Hübers und Louis Schaub beginnen für Luca Kilian und Dejan Ljubicic.

Startelfdebütant Felix Nmecha drückte direkt zu Beginn der Partie seinen Stempel auf und war einer der Aktivposten beim VfL. Die spielerische Überlegenheit der Wölfe münzte allerdings sein Bruder Lukas in der 8. Minute um in das 1:0 für die Hausherren. Nach einer abgefangenen Kölner Ecke verloren die Grün-Weißen keine Zeit und schickten Ridle Baku auf die Reise durch das verwaiste Mittelfeld. Im richtigen Moment legte Baku dann von rechtsaußen den Ball rüber zum mitgelaufenen Lukas Nmecha, der aus zehn Metern zentral vor dem Kölner Tor keine Probleme hatte seinen sechsten Saisontreffer zu erzielen. Köln tat sich in Folge des Rückstandes äußerst schwer ins Spiel zu finden.

Quasi aus dem Nichts stellte der FC in Minute 34 das Spiel auf den Kopf. Baku wollte einen Ball über die Torauslinie rollen lassen, ließ sich dabei von Jonas Hector den Ball wegspitzeln. Im Strafraum leitete Ondrej Duda den Ball weiter zu Florian Kainz, der das Spielgerät aus etwa sieben Metern an die Querlatte hämmerte. Der Abpraller landete bei Anthony Modeste, für den es ein Leichtes war die Kugel aus kürzester Distanz ins Tor zu köpfen. Mit 1:1 Toren und 10:10 Torschüssen sollte es in die Halbzeitpause gehen.

Auch im zweiten Durchgang spielte zunächst nur der VfL aus der Autostadt. Es dauerte bis zur 51. Minute, als Wout Weghorst den alten Abstand wieder herstellte. Wieder rannte der FC dabei in einen Konter, musste dabei zusehen wie Jerome Roussillon Dodi Lukebakio auf die Reise schickte auf der linken Außenbahn. Dessen Hereingabe verwertete der eingelaufene Weghorst mustergültig aus wenigen Metern vor dem Kölner Tor. Die Geißböcke wollten sich im Verlauf des Spiels nicht zufrieden geben und wechselten 20 Minuten vor Schluss gleich dreimal auf einen Schlag, brachten unter anderem die Offensivkräfte Kingsley Schindler und Mark Uth.

Kaum waren diese auf dem Rasen, erzielten sie direkt in einer gemeinsamen Produktion das 2:2 für die Domstädter (73.). Ein Gewaltschuss von Benno Schmitz wurde rechts am Wolfsburger Strafraum abgeblockt. Die Kugel segelte danach als Bogenlampe Richtung Fünfmeterraum, wurde noch von Schindler zu Uth weitergeleitet und danach im VfL-Gehäuse untergebracht mit der Brust von Uth. Das Spiel war in den Schlussminuten nun völlig offen und wild. In der 89. Minute schlug die Stunde von FC-Stürmer Modeste, als Schindler flankte und Roussillon abfälschte. Das Spielgerät landete auf dem Kopf von Modeste, der gegen Maxime Lacroix und Ex-Kölner Sebastian Bornauw am höchsten stieg am Fünfmeterraum und die Kugel unhaltbar ins lange Eck köpfte zum 3:2 Endstand für den FC.

Die Gäste feierten so verdient ihren ersten Auswärtssieg der laufenden Saison und überholen gleichzeitig die Tabellennachbarn aus Wolfsburg. Für die Hausherren geht die Durststrecke weiter, zudem müssen die Spieler von Florian Kohfeldt zum Abschluss der Hinrunde antreten bei Spitzenreiter Bayern München.

Das fiel auf: Steffen Baumgart wechselt den Sieg ein beim 1. FC Köln

Es waren noch 20 Minuten zu spielen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln. Die Geißböcke lagen mit 1:2 zurück, dann entschied sich Cheftrainer Steffen Baumgart für einen Dreifach-Wechsel. Neben Jan Thielmann kamen die Stürmer Kingsley Schindler und Mark Uth in die Partie. Die letzteren Beiden ließen keine Sekunde zu viel verstreichen und sorgten mit einer Co-Produktion sofort für den 2:2 Ausgleichstreffer. Auch bei der Entstehung des 3:2 Siegtreffers wirkte Schindler mit durch eine gefährliche Flanke auf Stürmerstar Anthony Modeste. Baumgart stellte mit den sehr überlegten Wechseln in der Schlussphase die Weichen für den verdienten ersten Auswärtssieg der Saison.

Die Statistik: 7

Anthony Modeste vom 1. FC Köln hat nun sieben Kopfballtreffer in der laufenden Saison erzielt. Das ist einsame Spitze vom FC-Stürmer. Auch heute war er wieder zweimal per Kopf erfolgreich.

