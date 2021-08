Es läuft für den VfL Wolfsburg - also wenn man einmal vom peinlichen Aus im DFB-Pokal absieht. Als einziges noch ungeschlagenes Team in der Bundesliga grüßen Trainer Mark van Bommel und Co. von der Tabellenspitze und in der Champions League scheint nach fünf Jahren Abstinenz das Erreichen der K.o.-Phase alles andere als ausgeschlossen.

"Es ist nicht unlösbar", sagte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke nach der Königsklassen-Auslosung über die Gegner OSC Lille, FC Sevilla und RB Salzburg. Das Ziel, in Europa zu "überwintern", gelte nach wie vor.

Doch bevor die Champions-League-Party in gut zwei Wochen beginnt, wollen die Wölfe am Sonntag gegen RB Leipzig (17.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) erst einmal ihre Makellos-Serie in der Liga ausbauen.

"Zwei Spiele, zwei Siege - das ist nicht selbstverständlich, und wir sind die einzige Mannschaft, die das in der Bundesliga geschafft hat", sagte van Bommel, der hofft, dass der neue Angreifer Luca Waldschmidt (Kopfverletzung) und Wout Weghorst (grippaler Infekt) rechtzeitig fit werden: "Aber wir haben auch nur sechs Punkte und es fängt jetzt erst an."

Wolsfburg im DFB-Pokal bereits raus

Dagegen ist für die Wölfe im DFB-Pokal nun endgültig schon alles vorbei, bevor es richtig anfängt. Wenn Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe am Sonntag parallel zum Leipzig-Spiel die Lose zieht, fehlt das Wappen der Niedersachsen. Nach van Bommels Wechselfehler in der ersten Runde gegen Preußen Münster lehnte das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die eingelegte Berufung ab , Wolfsburg akzeptierte zähneknirschend das Urteil von Richter Achim Späth.

Jetzt könne sich der Klub ganz "auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga und in der Champions League" konzentrieren, sagte Geschäftsführer Tim Schumacher.

Und dass in der Liga nicht Bayern München oder Borussia Dortmund, sondern ausgerechnet Wolfsburg mit zwei Siegen in den ersten beiden Spielen startet, ist schon erstaunlich. Schließlich hatte der Werksklub mit seiner mehr als holprigen Vorbereitung und dem Pokal-Wechselchaos vor allem negative Schlagzeilen geschrieben.

Wölfe wollen in der Champions League auftrumpfen

Nach den Dreiern gegen den VfL Bochum und Hertha BSC ist die Stimmung wieder deutlich besser, aber es gebe natürlich "keine Garantie", dass gegen Leipzig "wieder drei Punkte" rausspringen, sagte van Bommel.

Garantien gibt es auch in der Champions League nicht, aber die Wahrscheinlichkeit für ein Erreichen des Achtelfinals ist nicht unbedingt kleiner geworden. "Die Chance, weiterzukommen, ist gegen diese Teams vermutlich etwas größer als in anderen Gruppen", sagte Kapitän Koen Casteels: "Dennoch werden uns gegen Lille, Sevilla und Salzburg schwierige Spiele erwarten, und wir müssen Top-Leistungen abrufen, um gegen diese Klubs zu bestehen."

