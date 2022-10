Nach der Niederlage gegen Partizan Belgrad am Donnerstag veränderte Köln-Coach Steffen Baumgart seine Startelf auf drei Positionen. Für Nikola Soldo, Kristian Pedersen und Sargis Adamyan rücken Luca Kilian, Ondrej Duda und Linton Maina in die Aufstellung.

Die Gäste aus Augsburg waren vor allem zu Veränderungen in der Defensive gezwungen. Maximilian Bauer und Jeffrey Gouweleeuw fielen gelb-gesperrt aus. Dafür rotierte Trainer Enrico Maaßen Raphael Framberger und Frederik Winther ins Aufgebot. Im Sturm wurde Fredrik Jensen, der positiv auf Corona getestet wurde, durch Mergim Berisha ersetzt.

Die Hausherren begannen mutig und übernahmen zügig die Kontrolle über das Spielgeschehen, während die Gäste auf schnelle Umschaltmomente warteten. Ertrag brachte der enorme Aufwand den Geißböcken jedoch nicht. Linton Maina trat etwa aus vielversprechender Position am Ball vorbei (9.). Auf der Gegenseite münzte der FCA seine erste Torchance prompt in den Führungstreffer um. Florian Niederlechner verwertete einen langen Ball von Winther zum 1:0 (14.). Nur fünf Minuten später jubelten die Fuggerstädter erneut. Der Kopfballtreffer von Berisha wurde aufgrund einer Abseitsstellung des Stürmers jedoch nicht gegeben (19.). Der Effzeh reagierte und erspielte sich seine bis dahin größte Chance. Linton Maina scheiterte mit einem Flachschuss an FCA-Keeper Tomas Koubek (21.).

Die Gäste überließen den Geißböcken den Ball, die das Spielgerät unermüdlich und ohne Erfolg nach vorne trieben. Beinahe bugsierte Steffen Tigges die Kugel über die Linie, seinen Abschluss aus fünf Metern klärte Ruben Vargas aber in letzter Sekunde auf der Linie (33.). Nur drei Minuten später hatte der Augsburg-Akteur Glück, als er bei einem Foulspiel an Maina von hinten nur die Gelbe Karte sah (36). Köln-Trainer Baumgart war außer sich und tobte an der Seitenlinie. Kurz vor der Pause scheiterte Duda noch einmal aus der zweiten Reihe an Koubek (45.+4).

Im zweiten Durchgang ließ der 1. FC Köln mit seiner Antwort nicht lange auf sich warten. Tigges brachte das Spielgerät aus kurzer Distanz nach flacher Flanke von Maina zum Ausgleich im Tor unter (46.). Wenig später verpasste der Stürmer den Doppelpack, da er die Kugel aus kurzer Distanz nur ans Außennetz beförderte (50.). Nachdem der FCA lange nichts in der Offensive zu Stande brachte, war es Berisha, der Köln-Schlussmann Marvin Schwäbe mit einem Freistoß prüfte (57.). Keine 60 Sekunden später wurde Iagos kräftiger Schuss von einem Kölner Bein abgeblockt.

In der ersten mutigen Phase der Augsburger traf Köln erneut und ging erstmals in der Partie in Führung. Tigges machte den Ball nach Flanke von Benno Schmitz im Strafraum fest und legte für Denis Huseinbasic ab, der bei seinem Bundesliga-Startelfdebüt den Führungstreffer erzielte (61.). Die Reaktion der Gäste erfolgte früh, denn der eingewechselte Daniel Caligiuri traf nach sehenswerter Kopfballablage von Niederlechner mit einem Flachschuss (68.).

Die Partie gestaltete sich nach dem Ausgleich offener, doch Köln agierte deutlich zielstrebiger. Schlussendlich machte Tigges seine Glanzleistung perfekt und besorgte den Führungstreffer nach tollem Solo vom eingewechselten Marc Uth (81.). Nach dem 2:3 fand der FCA in der Offensive keine Mittel mehr. Der Effzeh ging als verdienter Sieger vom Platz.

Köln-Angreifer Tigges ist mit drei direkten Torbeteiligungen der Mann des Spiels. Der Stürmer besorgte den wichtigen Ausgleichstreffer sowie den 3:2-Siegtreffer selbst und legte den zwischenzeitlichen Führungstreffer für Huseinbasic auf.

Das fiel auf: Flanken-Taktik geht mit Tigges auf

Der 1. FC Köln attackiert seine Gegner hauptsächlich über die Außenbahn und schlägt mit die meisten Flanken der Liga. Sowohl beim Ausgleichtreffer als auch beim Tor von Huseinbasic verwertete Stürmer Tigges die Hereingaben seiner Mannschaftsmitglieder hervorragend.

