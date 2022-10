"Das ist ein starkes Ergebnis. Es gibt kaum einen anderen europäischen Top-Klub, der wie der FC Bayern trotz der Pandemie in den vergangenen drei Jahren konstant Gewinne ausweisen konnte. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit und hat in erster Linie mit der DNA des FC Bayern zu tun", erklärte Jan-Christian Dreesen, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG.

Dennoch: Die noch immer andauernde Corona-Pandemie macht das Wirtschaften auch für Deutschlands Vorzeigeklub schwer. Vom Rekordjahr 2019, als der Verein einen Umsatz von 750,4 Millionen Euro und 52,2 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftete, ist man noch weit entfernt.

Aber: Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020/2021 konnte FC Bayern den Umsatz von 643,9 auf 665,7 Millionen Euro steigern.

"Es war unter schweren Bedingungen ein wirtschaftlich außerordentlich gutes Geschäftsjahr für den FC Bayern", betonte Dreesen.

Kahn: "Im Sponsoring absolute Spitze in Europa"

Der größte Einnahmeposten des Konzerns waren die Erlöse aus Sponsoring und Vermarktung mit 224,2 Millionen Euro. "Wir sind im Sponsoring absolute Spitze in Europa. Und das müssen wir auch sein", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn.

Als größter Posten bei den Aufwendungen wurden die Ausgaben für das Personal in Höhe von 324,1 Millionen Euro ausgewiesen. In absoluten Zahlen zwar extrem hoch, mit knapp 48,7 Prozent am Gesamtumsatz aber vor allem im internationalen Vergleich mit den europäischen Top-Vereinen im grünen Bereich.

Das Anlagevermögen beträgt 441,4 Millionen Euro, das oft auch als "Festgeldkonto" bezeichnete Umlaufvermögen 264,7 Millionen Euro. Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2022 bei 504,0 Millionen Euro.

Präsident Hainer: Bayern "komplett schuldenfrei"

Der FC Bayern sei "komplett schuldenfrei", betonte Präsident und Aufsichtsratschef Hainer zu Beginn der Jahreshauptversammlung. "Wir stehen als Verein absolut stabil da." Darüber hinaus entschuldigte sich Hainer für das Chaos, das bei der Jahreshauptversammlung im Vorjahr entstanden war.

Der Präsident hatte damals Wortmeldungen von Mitgliedern, die sich zu einem umstrittenen Sponsorenvertrag des FC Bayern noch hatten einbringen wollen, nicht mehr zugelassen.

