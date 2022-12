"Wenn wir uns am Geißbockheim nicht erweitern, müsste der 1. FC Köln komplett an einen neuen Standort mit all seinen sportlichen Abteilungen und der Geschäftsstelle umziehen", hatte Klub-Präsident Werner Wolf zuletzt betont.

"Man kann ja nicht den Klimanotstand ausrufen und dann den Grüngürtel bebauen. Das passt nicht zusammen. Der Ausbau ist von der Stadt nicht gewollt. Punkt", zitierte der Express Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Sie strebe weiterhin eine Marsdorf-Entscheidung "um den Jahreswechsel" an, hieß es.

Ad

Das Geißbockheim soll allerdings weiter Bestandteil der Klub-Strategie sein. Geschäftsführer Philipp Türoff sagte der Kölnischen Rundschau: "Das Geißbockheim wäre eine tolle Adresse für den Frauenfußball."

Bundesliga "Kotzt mich an": Baumgart wettert gegen WM-Termin UPDATE 12/11/2022 UM 22:18 UHR

Im Franz-Kremer-Stadion finden auch die Bundesligaspiele der FC-Frauen statt. Außerdem sei ein gelegentliches "Show-Training" der Profis denkbar. Türoff: "Das Geißbockheim wäre unser Nebenstandort, den wir mit Liebe pflegen würden."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Unterirdisch": Faeser legt im "One Love"-Streit mit der FIFA nach

(SID)

"Kotzt mich an": Baumgart wettert gegen WM-Termin

Bundesliga Eiskalte Berliner schießen FC in die Krise UPDATE 12/11/2022 UM 16:26 UHR