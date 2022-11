Beide Trainer veränderten ihre Startaufstellungen im Vergleich zu den Europa-League-Auftritten unter der Woche auf vier Positionen. Aufseiten von Union Berlin schickte Trainer Urs Fischer Timo Baumgartl, Morten Thorsby und Jordan Siebatcheu für Danilho Doekhi, Genki Haraguchi und Sven Michel auf das Feld. Im Tor ersetzte Grill den angeschlagenen Frederik Rönnow (muskuläre Probleme). Xabi Alonso schenkte Piero Hincapie, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri und Adam Hlozek das Vertrauen. Dafür saßen Jonathan Tah, Exequiel Palacios, Callum Hudson-Odoi und Patrik Schick (Adduktorenprobleme) zunächst auf der Bank.

Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams und führten viele energische Zweikämpfe im Mittelfeld. Das spiegelte sich in den vier Gelben Karten von Amiri, Rani Khedira, Jordan und Thorsby wider, die Schiedsrichter Robert Schröder zeigte. Torraumszenen waren Mangelware.

Während die Hausherren um Ballkontrolle und Offensivideen bemüht waren, agierte Union defensiv im 5-3-2-System und bot den Hausherren kaum Räume zur Entfaltung. Vor allem durch die Defensivkette fand Leverkusen gegen die Köpenicker, die in der Offensive wenig bis gar nicht stattfanden, kein Durchkommen.

Wenn die Leverkusener einmal Platz hatten, fehlten Genauigkeit und Präzision. Moussa Diaby (36.) sprintete der Berliner Abwehr beispielsweise auf dem rechten Flügel davon, seine Hereingabe in die Mitte war jedoch zu ungenau. Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Amiri (39.), dessen Schlenzer aus der zweiten Reihe deutlich über den Kasten von Keeper Grill flog.

In der zweiten Halbzeit lieferte eine frühe Ecke aus Sicht der Hausherren den Dosenöffner. Nach nicht einmal 60 Sekunden besorgte Andrich (46.) nach einer Ecke von Demirbay per Volley die Führung. Durch den Treffer spielte die Werkself freier auf und agierte zielstrebiger in der Offensive.

Es folgten die 120 Sekunden des in dieser Spielzeit schwächelnden Moussa Diaby. Schnell nach dem Führungstreffer legte die Werkself nach, weil dem hochstehenden Union-Schlussmann Grill ein grober Schnitzer unterlief. Diesen nutzte Moussa Diaby (56, 58.) eiskalt aus und legte keine zwei Minuten später seinen zweiten Treffer nach. Nach vorbildlich vorgetragenem Konter veredelte der Franzose das Zuspiel von Mitchel Bakker.

Auch wenn in der zweiten Hälfte fast jeder Schuss der Leverkusener den Weg ins Union-Tor fand, verwehrte Grill (65.) Diaby aus spitzem Winkel den lupenreinen Hattrick. Die Alonso-Elf präsentierte sich überflügelt, überrollte die Köpenicker-Abwehr und glänzte auch fußballerisch. Hlozek (68.) erzielte sehenswert per Hacke den vierten Treffer für die Hausherren und der stark aufgelegte Bakker belohnte sich für seine starke Leistung mit seinem eigenen Treffer zum 5:0-Enstand.

Bayer Leverkusen schlug in der zweiten Hälfte eiskalt zu und triumphierte mit gnadenloser Effizienz und wiedergefundener Spielfreude über offensiv nicht stattfindende Gäste aus Berlin, die die Tabellenführung an den FC Bayern verlieren.

Die Stimmen zum Spiel:

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): “Natürlich sind wir zufrieden mit dem Ergebnis, aber auch mit der Leistung. Wir wussten, wie stark Union gerade ist. In der ersten Halbzeit war es sehr eng, aber wir haben die Konzentration beibehalten.“

Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen): “Es fühlt sich großartig an, weil wir im Moment nicht in bester Form sind. Union hat es erst sehr gut gemacht und wir kamen nicht durch. Der Trainer hat uns gesagt, dass wir geduldig bleiben müssen und das haben wir getan.“

Robert Andrich (Bayer Leverkusen): “Ich hoffe, dass wir sehr viel Positives mitnehmen. Wir sind heute sehr froh, dass es am Ende ein 5:0 geworden ist. Wir müssen weiterhin konzentriert bleiben. Wir müssen einfach spielen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir sehr gut.“

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): “In der ersten Halbzeit war das Spie ausgegöochen. Es war wiederum eine Standardsituation, wo wir 1:0 in Rückstand gehen. Da wurde uns ein bisschen der Stecker gezogen. Die Restverteidigung hat danach nicht mehr funktioniert. Wir müssen dann eigentlich mit einer gewissen Sicherheit von der Messe laufen, das war für mich heute Jungendfußball. Wenn man sich so in der Bundesliga anstellt, dann steht es auch mal 5:0. Das muss man akzeptieren. “

Christopher Trimmel (Union Berlin): “Ich glaube, die ersten beiden Tore waren blöd und müssen nicht passieren. Wir wollten kompakt bleiben und haben das Feld lang gemacht. Wir wussten. Dass Leverkusen im Konterspiel sehr gut ist. Sie haben es auch sehr gut ausgespielt, aber es war eine Wucht die auf uns zugekommen ist. Das passiert mal.“

Die Bilanz zum Spiel: 5

Erstmals in der laufenden Saison kam Union Berlin so richtig unter die Räder. Beim überraschenden Erfolg der effektiven Leverkusener kassieren die Köpenicker zum ersten Mal mehr als zwei Gegentore. Das Gegentor-Konto der Fischer-Elf wurde somit um fünf auf 14 Tore erhöht. Damit stellen sie nicht mehr die beste Defensive der Liga.

Das fiel auf: Bayers Brustlöser

Nachdem Bayer Leverkusen in der ersten Hälfte kein Durchkommen gegen eine gewohnt kompakte Unioner Abwehr fand, löste sich bei der Werkself nach dem Dosenöffner durch Andrich in der zweiten Hälfte der Knoten. Diaby fand mit einem Doppelpack zurück zu alter Stärke, auch Amiri und Bakker glänzten mit ansprechenden Leistungen.

