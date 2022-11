Im 69. Rhein-Derby konnte FC-Trainer Steffen Baumgart wieder auf Kapitän und Leistungsträger Jonas Hector zurückgreifen. Zudem kamen nach dem 0:2 in Freiburg Denis Huseinbasic und Sargis Adamyan zum Zug. Dafür nahmen Steffen Tigges, Ondrej Duda und Kristian Pedersen auf der Bank Platz.

Mit einem starken 5:0 über Union Berlin im Rücken kam die Werkself nach Köln. Xabi Alonso konnte beinahe aus dem Vollen schöpfen und brachte mit Jonathan Tah, Exequiel Palacios und Callum Hudson-Odoi drei Neue. Kerem Demirbay, Nadiem Amiri und Odilon Kossounou erhielten im Hinblick auf das Heimspiel gegen Stuttgart eine Pause.

In diesem speziellen Duell konnten die Kölner nochmals alle Kräfte mobilisieren und kam gut ins Spiel. Adamyan hatte zu Beginn auch die beste Chance, Lukas Hradecky parierte jedoch stark (8.). Auf der anderen Seite fand die Werkself nicht wirklich zu ihrem Spiel. Die drei Offensivakteure versuchten die Kölner Abwehr zuzustellen, doch das hohe Pressing funktionierte nicht wirklich, sodass der Effzeh die erste Verteidigungslinie immer wieder leicht überspielen konnte.

Im weiteren Verlauf agierte der FC zielstrebiger, baute immer wieder lange Bälle auf Adamyan ein und hielt die Leverkusener weit weg vom eigenen Kasten. So war dann auch die Kölner Führung nicht unverdient: Benno Schmitz traf traumhaft zum 1:0 (30.) – für den Rechtsverteidiger war es das erste Bundesliga-Tor. Die Antwort der Werkself blieb aus, Bayer bekam schlichtweg das Tempo von Diaby und Co. nicht auf den Platz.

Auch im zweiten Durchgang präsentierte sich der FC hellwach, während Bayer 04 zunächst nur hinterherlaufen sollte. So konnte sich die Werkself bei Hradecky bedanken. Der finnische Keeper lenkte zunächst einen Hammer von Hector an die Latte, nur wenige Sekunden später parierte er einen Schuss von Adamyan (49.). Zu diesem Zeitpunkt war Leverkusen mit dem 0:1 gut bedient.

Nach gut einer Stunde hatte Xabi Alonso genug gesehen und brachte mit Amiri, Kossounou und Adli drei frische Spieler. Ein Dreifachwechsel, der sich schnell bezahlt machen sollte: Amiri traf per Freistoß zum 1:1, hatte dabei Glück, dass der ebenfalls kurz zuvor eingewechselte Kingsley Schindler unhaltbar abfälschte (65.).

Leverkusen war nun in diesem Derby angekommen, das von nun an kurzweiliger werden sollte. Beide Teams gaben sich mit diesem Remis nicht zufrieden. Und so gingen die Kölner einmal zu oft ins Risiko – mit fatalen Folgen. Diaby und Adli fuhren einen blitzsauberen Konter, der im 1:2 durch Diaby endete (71.).

Die Geißböcke fighteten jedoch unermüdlich, hatten jedoch erneut Alu-Pech: Ein Kopfball des eingewechselten Tigges klatschte an die Latte (82.). Der FC kämpfte bis zum Schluss, doch Leverkusen brachte den Sieg über die Zeit. Während die Leverkusener zum ersten Mal in dieser Spielzeit zwei Siege in Folge feiern, steht der Effzeh am Ende mit leeren Händen da – unglücklich und nicht verdient.

Vor der WM-Pause müssen beide Teams ein letztes Mal am Samstagnachmittag ran. Die Kölner sind bei der Hertha zu Gast, Leverkusen empfängt den VfB.

Das fiel auf: Leverkusen überzeugt immer nur 45 Minuten

Die einzige Konstanz in dieser Saison bei Bayer 04 Leverkusen ist die Inkonstanz. Das ist nicht nur an den Punkten zu erkennen, sondern auch auf dem Platz. Schon bei Union waren die ersten 45 Minuten ein hartes Stück Arbeit. Erst nach dem 2:0 wurde Leverkusen stark. Gegen Köln war im ersten Durchgang überhaupt kein Matchplan erkennbar, auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte die Werkself bei Hectors Lattenkracher Glück. Doch dann bekam Bayer sein Tempo auf den Platz und konnte das Derby letztendlich gewinnen. Dennoch muss Xabi Alonso schleunigst schauen, dass seine Elf über 90 Minuten eine gute Leistung abruft, soll die Saison noch erfolgreich verlaufen.

Tweet zum Spiel

Ein Traum von einem Tor! Benno Schmitz suchte sich ein ganz spezielles Spiel aus, um seinen ersten Bundesligatreffer zu markieren. Seine Mitspieler schauten ungläubig, schlugen die Hände über ihren Köpfen zusammen und konnte es schlichtweg nicht fassen. Einfach ein wunderschönes Tor! Ob dieser Treffer jedoch manche Spieler zu Tränen rührte, ist nicht überliefert. Für die Kölner Fans aber sicherlich ein Highlight in dieser Saison – auch wenn es nicht zum Derbysieg reichen sollte.

Die Zahl zum Spiel: 7 in 6

Was Patrick Schick in der vergangenen Saison war, ist Moussa Diaby in dieser Spielzeit: Bayers Lebensversicherung! Doch der Franzose brauchte erst einen Xabi Alonso an der Seitenlinie, um auf Hochtouren zu kommen. Gelang dem 23-Jährigen in den ersten acht Spielen nur ein Scorerpunkt (0 Tore, 1 Assist), so erzielte Diaby all seine fünf Treffer in den vergangenen sechs Partien unter Alonso. Zudem steuerte der Offensivmann zwei Torvorlagen bei. Bei Diaby läuft es wieder!

