Es sei zwar, so Matthäus weiter, "noch ein bisschen früh. Aber seine Entwicklung ist super. Ich bin überzeugt, dass er die Nachfolge von Robert Lewandowski antreten kann." Der Offensivspieler sei vor allem "geerdet. Er will sich immer verbessern."

Der Vergleich des ehemaligen Weltfußballers Matthäus werde Musiala "sicher ehren", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Matthäus habe aber über Jahre "auf hohem Niveau gespielt, das muss Jamal erst noch beweisen".

Beim Kampf um die Meisterschaft erwartet Matthäus (61) auch in dieser Saison einen Durchmarsch der Bayern. Er erwarte "ein Feuerwerk. Es liegt alleine am FC Bayern. Die Qualität ist zu hoch. Es gibt keinen anderen Meister", sagte Matthäus vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) zwischen den Münchnern und dem Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach.

Von seinem Ex-Klub Gladbach sei er dagegen trotz des starken Saisonstarts mit sieben Punkten "noch nicht so überzeugt. Mir ist die Geschwindigkeit nach vorne zu langsam. Ich bin ein bisschen vorsichtig und nicht ganz so euphorisch", sagte Matthäus.

(SID)

