Angeblich habe es bereits vor der WM erste Gespräche über einen neuen Vertrag gegeben, diese seien gut verlaufen. Letzte Details sollten offenbar nach der Weltmeisterschaft besprochen werden.

Durch das plötzliche Turnieraus von Hernández, der vermutlich die restliche Saison wegen seiner Verletzung verpassen wird, könnte sich der Deal nun aber beschleunigen. Der aktuelle Vertrag des Abwehrspielers läuft bis 2024.

Hernández war am Donnerstag in Innsbruck operiert worden. Dies teilte der FC Bayern am späten Donnerstagabend mit.

Der durch Professor Christian Fink vorgenommene Eingriff sei erfolgreich verlaufen, der Franzose werde seine Reha in den nächsten Tagen in München aufnehmen, hieß es in dem Statement.

Vor wenigen Tagen stellte Hasan Salihamidzic bei "Bild" zudem schon einmal klar, dass man sich im Winter nicht nach einem Ersatz für Hernández umschauen werde. "Wir werden nichts auf dem Transfermarkt machen. Erstens wäre es wahrscheinlich sehr teuer und zweitens ist auch nichts auf dem Markt. Zudem stehen wir zu 100 Prozent zu Lucas Hernández und werden ihm alle Unterstützung geben, damit er so schnell wie möglich gesund wird", sagte der Sport-Vorstand.

(mit SID)

