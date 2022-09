Doch anders als üblich nicht in London, sondern in Frankfurt. Damit sollte der Aufwand für den Franzosen möglichst gering gehalten und das große Aufsehen in der Premier League verhindert werden.

Ziel der Londoner ist aber wohl nicht der Kauf des Flügelspielers in diesem Winter, sondern erst nach der laufenden Saison, wenn Nkunku für eine festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro Leipzig verlassen darf.

Ad

Mit einem frühzeitigen Transfer kennen sich die Leipziger aus. Bereits 2017, bei dem Wechsel von Naby Keita zu Liverpool, einigten sich die Klubs zu einem Transfer, obwohl der Mittelfeldspieler noch ein Jahr für die Leipziger spielte.

WM WM-Trikot unangebracht? Organisatoren kritisieren Dänemark VOR 5 STUNDEN

Eurosport-Einschätzung: Ein Wechsel des 24-jährigen Franzosen zu den Blues scheint nicht allzu unwahrscheinlich. Vor allem, weil der neue Boss in London Todd Boehly alles versucht, damit sein Team an die Spitze der Premier League zurückkehrt.

Aus London ist eben erst Timo Werner nach Leipzig transferiert worden, der Draht zwischen den Klubs ist also noch warm. Dass Nkunku die Sachsen verlassen wird, gilt als ausgemacht - schon sein Verbleib über die herausragende letzte Saison hinaus überraschte. Sein Potenzial ist enorm und Chelsea hat Bedarf an hochklassiger Verstärkung in der Offensive.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 65%

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Liverpool-Star Salah leidet unter Manés Bayern-Wechsel

LFC-Legende stärkt Klopp den Rücken: "Müssen an ihn glauben"

Champions League - Frauen Souveräner Sieg: Bayern-Frauen erreichen CL-Gruppenphase VOR 15 STUNDEN