Frankfurt erwischte den besseren Auftakt, wollte bereits nach zehn Minuten das erste Mal jubeln. Daichi Kamada stand aber bereits beim Zuspiel vor seinem Treffer klar im Abseits. Zwischenzeitlich wurde der Arbeitstag von Dani Olmo früh durch eine Knieverletzung beendet (7.).

Wenig später brachen dann alle Dämme im Deutsche Bank Park. Weltmeister und Neu-Adler Mario Götze servierte einen herrlichen Diagonalball in den Strafraum der Sachsen. Randal Kolo Muani verlängerte diesen am ersten Pfosten uneigennützig per Kopf zu Kamada, der Japaner musste den Ball aus einem Meter nur noch über die Linie drücken (1:0, 16.).

Ad

Die Gäste aus der Messestadt waren nach dem Rückstand wie von der Rolle, die Glasner-Elf wollte direkt nachlegen. Es dauerte auch nur weitere sechs Minuten, bis ein kongenialer Doppelpass zwischen Kolo Muani und Sebastian Rode die komplette RB-Defensive aushebelte. Der Ball landete wieder bei Rode, dieser visierte aus halbrechter Position im Strafraum die kurze Ecke an. Dort stand Willi Orban, der Frankfurt den Gefallen tat und den Ball unhaltbar für Gulácsi zum 2:0 ins Tor abfälschte (22.).

Bundesliga Leipzig holt Ex-BVB-Star zurück in die Bundesliga UPDATE 01/09/2022 UM 16:30 UHR

Die Adlerträger blieben auch bis zur Halbzeitpause auf dem Gaspedal, mussten lediglich den verletzungsbedingten Verlust von Torschütze Rode verkraften (32.)

Nach dem Seitenwechsel reagierte RB-Cefcoach Domenico Tedesco, brachte Dominik Szoboszlai, für den völlig blassen Kevin Kampl. Doch mehr als eine kurze Drangphase der Messestädter wollte nicht herausspringen. Die Eintracht verwaltete die Führung sehr souverän, sorgte in der 67. Minute für die Vortentscheidung. Jesper Lindstrøm servierte eine halbhohe Ecke auf Götze, dieser nahm den Ball stark an der Strafraumkante an und zog ab in Richtung Gulácsi. Der Schlussmann der Gäste mussten den Schuss tropfen lassen, Lucas Tuta avancierte so zum Nutznießer, verwertete den Abpraller eiskalt zum 3:0.

Bei Leipzig war nach dem erneuten Gegentreffer endgültig die Luft raus. Der eingewechselte Rafael Borré durfte in der 84. Minute noch den Schlussakkord per Foulelfmeter setzen (4:0). Kamada war von Amadaou Haidara im Strafraum zu Fall gebracht worden.

Die Stimmen zum Spiel:

Mario Götze (Eintracht Frankfurt): "Es ist nah dran an einem perfekten Fußballabend, wenn man 4:0 gewinnt. Es war eine sehr beachtliche Leistung von uns. Ich bin aktuell fit und glücklich. Die Mannschaft, die Fans, das Trainerteam, das Stadion, da kommt vieles zusammen. Es ist eine unglaublich positive Energie hier."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Das Spiel ist heute verdient verloren gegangen. Wir haben komplett die Grundlagen vermissen lassen. Im ersten Durchgang waren wir gar nicht richtig auf dem Platz. Wir waren überhaupt nicht aggressiv. Wir haben die Bälle viel zu schnell verloren. Frankfurt hat es gut gemacht, aber wir waren heute grottenschlecht, eine Katastrophe."

Der Tweet zum Spiel:

Die Hessen durften nach dem Abpfiff einen dominanten Heimerfolg feiern.

Das fiel auf: Mario Götze ist wieder da

Viel hatte er durchgemacht in den letzten Jahren, der Weltmeister von 2014. Die Rückkehr in die Bundesliga war dann ein mutiger, aber auch riskanter Schritt. Welchen Mario Götze würde die Frankfurter Eintracht als Spieler bekommen? Die Antwort hat der Spielmacher heute eindrucksvoll geliefert. Götze war immer anspielbar, stand bei jeder Ecke frei auf Höhe der Strafraumkante und lauerte dort auf Chancen. Seine Geduld, sein Gespür und seine Klasse machten sich dann in der 67. Minute bezahlt, als er die überragende Vorarbeit zum spielentscheidenden 3:0-Treffer von Tuta leistete. Ein Mario Götze in dieser Form kann jeder Mannschaft helfen und wird den Frankfurter Fans in dieser Saison noch viel Freude bereiten.

Die Statistik: 0

Exakt null Torschüsse gab RB Leipzig im ersten Durchgang ab, ein erschreckend schwacher Wert.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Trotz nächstem Haaland-Tor: ManCity stolpert gegen Aston Villa

Mané vom FC Bayern begeistert: "Habe Glück, hier zu sein"

Bundesliga #SotipptderBoss: FC Bayern mit Zittersieg bei Union UPDATE 01/09/2022 UM 07:35 UHR