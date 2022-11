Im Duell zwischen Schlusslicht Schalke und Spitzenreiter Bayern hielten die Königsblauen den Rekordmeister in der Anfangsphase dank konzentrierter Defensivarbeit vom eigenen Tor fern und verbuchten durch Marius Bülter sogar die erste gute Chance des Spiels. Nachdem der Schalker Flügelspieler sein Sprintduell gegen den aushilfsweise wieder als Rechtsverteidiger spielenden Joshua Kimmich gewonnen hatte, blieb sein Abschluss aus spitzem Winkel an Manuel Neuer hängen (24.).

Die Bayern fanden aufgrund eigener Ungenauigkeiten im letzten Drittel lange nicht ins Spiel und hatten ihre erste gute Gelegenheit per Eckstoß nach 33 Minuten, als S04-Keeper Alexander Schwolow einen Kopfball von Eric Maxim Choupo-Moting reaktionsschnell an den Pfosten lenkte (33.).

Fünf Minuten später brach schließlich Serge Gnabry den Bann für die Gäste. Seinen Pass in den Strafraum auf Jamal Musiala bekam Gnabry von seinem Nationalmannschaftskollegen traumhaft per Hacke zurück in den Fuß serviert. Gegen den Linksschuss aus zwölf Metern war auch Schlussmann Schwolow machtlos (38.), sodass die Münchener mit einer knappen Führung in die Pause gingen.

Nach der Pause sorgten die Bayern mit einem Konter aus dem Bilderbuch früh für klare Verhältnisse. Nach einen Schalker Freistoß eroberten die Gäste am eigenen Strafraum den Ball und trugen diesen innerhalb von 16 Sekunden ins Schalker Tor. Am Ende des Konters bediente Musiala den mitgelaufenen Choupo-Moting, der aus acht Metern cool in die kurze Ecke zum 2:0 vollendete (52.).

Anschließend spielten die Bayern das Ergebnis gegen immer müder werdende Schalker ohne große Problem runter. Gnabry (70.) sowie der einmal mehr überragende Musiala (77.) verpassten gegen den stark reagierenden Schwolow noch den dritten Bayern-Treffer, am kaum gefährdeten Auswärtssieg der Bayern sollte dies aber nichts mehr ändern.

Das fiel auf: Musiala wieder magisch

In seinem Jubiläumsspiel für den FC Bayern stellte Jamal Musiala seine seit Saisonbeginn anhaltende Topform einmal mehr unter Beweis. Zwar konnte Musiala sein Torekonto (neun Bundesligatreffer) gegen Schalke nicht aufstocken, dafür glänzte der 19-Jährige aber mit zwei Assists und hat in 14 Bundesligaeinsätzen 16 Scorerpunkte gesammelt.

Bis zu seiner Auswechslung in der 79. Minute verzückte die Fans im Stadion und an den Bildschirmen mit technischen Kabinettstückchen auf engstem Raum. 88 Prozent Passquote rundeten den nächsten starken Auftritt des Youngsters ab. In dieser Verfassung wird Bundestrainer Hansi Flick bei seiner WM-Startelf in wenigen Tagen nur schwer um Musiala herumkommen.

Die Statistik: 24

Der FC Bayern hat seit nunmehr 24 Pflichtspielen gegen den Schalke 04 nicht mehr verloren (21 Siege, drei Remis). Die letzten elf Duelle gegen die Königsblauen konnten die Münchner allesamt für sich entscheiden.

