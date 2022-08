"Ich bin dieses Jahr sehr zufrieden mit ihnen", startete Nagelsmann seine Lobeshymne auf den 16 Jahre alten Wanner und den zwei Jahre älteren Gabriel Vidovic (18). Das sei im vergangenen Jahr nicht immer der Fall gewesen.

"Paul und Gabi haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Sie sind beide nicht weit weg von der ersten Elf - oder zumindest einem Kaderplatz", so Nagelsmann weiter, der betonte, dass es für junge Spieler beim FC Bayern aufgrund der enormen Konkurrenz nicht immer ganz einfach sei: "Stellen sie sich vor, Kingsley Coman wäre auch noch da. Dann würden wahrscheinlich drei absolute Top-Stars auf der Bank sitzen."

Es sei "nicht so leicht", beispielsweise Leroy Sané zu sagen, dass er nicht spiele und dann Paul Wanner einzuwechseln. Dennoch habe sich Wanner in der Vorbereitung viel engagierter, besser und fitter präsentiert und damit Eindruck bei seinem Trainer hinterlassen.

"Die Leistungsexplosion war auf jeden Fall da", schwärmte Nagelsmann, auch wenn sich Wanner aufgrund seiner jungen Jahre vor allem körperlich noch weiterentwickeln müsse: "Letztes Jahr war es nicht immer so, dass er eine Chance gehabt hat, in den Kader zu kommen. Dieses Jahr hätte er es wahrscheinlich sogar beide Male verdient gehabt."

Paul Wanner läuft im U19-Derby auf

Spielzeit werde Wanner jetzt am Wochenende in der U19 beim Liga-Auftakt gegen den TSV 1860 München sammeln. "Da hat er auch eine kleine Botschaft von mir mitgekriegt", verriet Nagelsmann: "Ich habe den Anspruch, wenn Profis von uns da runter gehen, dass sie dann auch immer mit die Besten sind. Ich will, dass man erkennt, dass so jemand in einem U19-Spiel einen Tick mehr investiert, als ein normaler U19-Spieler."

Genau wie bei Wanner sei aber auch im Fall Vidovic die Konkurrenzsituation "extrem". "Er ist aber auch einer, der spielt gerne U23. Er zieht nie eine Fresse. Er ist extrem leicht zu händeln, ein feiner Charakter, ein ganz lieber Kerl."

Er halte von Vidovic "unfassbar viel", der offensive Mittelfeldspieler sei "eines der größten Talente in Deutschland auf dieser Position. Er ist extrem gut, was Raum deuten und Freilaufverhalten angeht. Er hat eine riesige Qualität", schwärmte Nagelsmann.

Gabriel Vidovic: Zu gut für die Regionalliga

Im Training hält der Deutsch-Kroate schon mit einem der ganz Großen mit: "Er ist zusammen mit Joshua Kimmich immer der laufstärkste Spieler. Manchmal ist Gabi sogar noch mehr unterwegs und ihr wisst alle, wie viel Josh läuft. Er ist einfach sehr fleißig und bescheiden."

Man werde schauen, "was am sinnvollsten für seine Karriere ist". Wichtig sei vor allem, dass er spielt. "Er muss auf den Acker und zwar in einer besseren Liga als der Regionalliga", stellte Nagelsmann fest: "Er soll am Samstag gegen Unterhaching Gas geben und Sandro Wagner (Trainer von Unterhaching, Anm. d. Red.) das Leben schwer machen.”

Anschließend werde man schauen, wie der weitere Karriereverlauf aussehen könne, "damit es auch für ihn sinnvoll und seiner eigentlichen Qualität angemessen ist".

