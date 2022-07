Der deutsche Rekordmeister hat bisher Sadio Mané, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui verpflichtet. Am Dienstag soll der Transfer von Matthijs de Ligt offiziell verkündet werden. "Nach Sadio Mané die nächste großartige und spektakuläre Verpflichtung von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn", so Matthäus.

Der FC Bayern habe in den letzten Jahren weit über 200 Millionen Euro in Verteidiger investiert. Auf dem Papier sei jetzt eine Menge Qualität im Kader, erklärte der Weltmeister von 1990: "Jetzt liegt es an Nagelsmann, das perfekte System für diese Mannschaft zu finden und daraus ein echtes Team zu formen."

(SID)

