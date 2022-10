Gegen den Rekordmeister hatte sich die TSG aus Hoffenheim viel vorgenommen. Eine Viertelstunde lang hielt die Mannschaft von André Breitenreiter auch gut dagegen, dann aber schlug der FC Bayern zu. Eine Ecke von Joshua Kimmich verlängerte Leon Goretzka per Kopf zu Jamal Musiala. Der Youngster stand am linken Torpfosten sträflich frei und konnte überlegt ins lange Eck einschießen (17.).

Wenig später hatten die Hausherren bei einer Dreifach-Chance der Bayern Glück: Zunächst scheiterte Goretzka nach Vorarbeit von Eric Maxim Choupo-Moting aus sieben Metern an Oliver Baumann, den Abpraller köpfte Musiala in Richtung Tor, Kevin Akpoguma klärte noch vor der Torlinie. Schließlich musste erneut Baumann gegen Kingsley Coman ran (20.). Nur drei Minuten später scheiterte Choupo-Moting erneut am Hoffenheimer Schlussmann (23.).

Den Hausherren gelang es zu selten, ihre schnellen Offensivspieler in Szene zu setzen. Einzig Georginio Rutter sorgte mit seinem Schuss aus fünf Metern und relativ spitzem Winkel für Gefahr (24.).

So konnte der FCB noch vor der Pause erhöhen. Ein Fehlpass im Spielaufbau der Hoffenheimer eröffnete Goretzka viel Platz. Über Choupo-Moting landete der Ball rechts bei Serge Gnabry, der wiederum perfekt zurück ins Zentrum zu Choupo-Moting spielte. Der Stürmer musste aus sechs Metern nur den Fuß hinhalten – das 2:0 (38.).

Hoffenheim war nun gefordert und hatte in Person von Rutter und Grischa Prömel noch zwei gute Abschlussmöglichkeiten, beide Male war Sven Ulreich im Bayern-Tor aber zur Stelle (40., 45.).

Im zweiten Durchgang trauten sich die Hausherren nicht ins allerletzte Risiko, so konnte München die 2:0-Führung relativ ungefährdet bis in die Schlussphase verteidigen. Einzig ein Kopfball-Abschluss von Rutter verfehlte das Bayern-Tor nur knapp (69.).

Wenig später kombinierten sich die eingewechselten Sadio Mané und Marcel Sabitzer bis kurz vors Hoffenheimer Tor, dort scheiterte der Österreicher aber aus sieben Metern an Baumann (71.).

So blieb es schließlich beim ungefährdeten 2:0-Erfolg des Rekordmeisters, der den Druck auf Union Berlin durch den Erfolg erhöht.

Die Stimmen zum Spiel:

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München): "Wir trainieren alle sehr gut, ich haue mich jedes Training voll rein und freue mich, dass es so gut funktioniert momentan. Ich vertraue in meine Qualitäten, ich vertraue in die Qualitäten der Mannschaft und das ist dann das, was dabei rauskommt."

Grischa Prömel (TSG 1899 Hoffenheim): "Zum Einen lag es daran, dass wir hier gegen Bayern München gespielt haben. Zum Anderen, dass wir zu unsauber waren in unserem Passspiel, vor allem im letzten Drittel. So ein bisschen auch die Effektivität, wir hatten schon Abschlüsse, aber wir belohnen uns nicht. Wir hatten uns viel vorgenommen, wussten aber, dass es schwer werden wird."

Jamal Musiala (FC Bayern, zu seinem Tor): "Das haben wir im Training geübt, aber so frei habe ich mich nicht erwartet."

André Breitenreiter (Trainer TSG 1899 Hoffenheim, zum 0:1): "Wir haben bei Ecken eine klare Zuteilung, das haben wir auch so trainiert. Sowas darf natürlich nicht passieren gegen die Bayern."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Die ersten 35 Minuten waren weltklasse von uns. Dann haben wir zehn Minuten ein bisschen die Luft rausgenommen und dann kam Hoffenheim zweimal gut vors Tor, da hat Ulle überragend pariert."

Der Tweet zum Spiel:

Wer braucht Haaland, wenn er Choupo-Moting hat?

Das fiel auf: Starke Zweikampfquote

Gegen die TSG 1899 Hoffenheim ließ der FC Bayern keine Zweifel an seinen Titelambitionen aufkommen. Untermalt wurde dies vor allem durch eine starke Zweikampfquote des Rekordmeisters. 58 Prozent der Duelle entschied die Mannschaft von Julian Nagelsmann für sich – der Topwert aller Mannschaften in der bisherigen Bundesliga-Saison. So hatte die spielstarke Hoffenheimer Mannschaft kaum etwas dagegen zu setzen und musste die eigenen Hoffnungen auf einen Erfolg gegen den FC Bayern München früh begraben.

Die Statistik: 8

Auch im achten Anlauf gegen den FC Bayern zog André Breitenreiter den Kürzeren. Gegen den Rekordmeister hat der Hoffenheim-Trainer bislang jedes Spiel in der Bundesliga verloren.

Nagelsmann zu Choupo-Motings Qualitäten: "Kein klassischer Neuner"

