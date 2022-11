Über die Lage beim FC Bayern und das anstehende Fußball-Turnier in Katar hatte Manuel Neuer bereits geduldig referiert, nun stand nur noch die Frage nach seinen strategischen Planungen vor dem Start in die WM-Mission im Raum.

Ob der Kapitän der Nationalmannschaft von Gelsenkirchen, wo seine Münchner Schlusslicht Schalke gerade 2:0 besiegt hatten, wohl direkt zum Treffen mit der DFB-Auswahl nach Frankfurt fährt oder zum Packen doch noch mal nach Hause fliegt? "Ich hab' meinen Koffer mit dem Bus vorgeschickt", sagte Neuer mit bierernster Miene, weitere Nachfragen verbat er sich mit einem geheimnisvollen Zwinkern: "Ist privat."

Der Ballfänger der Nation startete am Sonntag in der Bankenmetropole am Main also in bester Laune in seine vierte Weltmeisterschaft. Und den anderen sechs bajuwarischen WM-Fahrern dürfte es nach dem zehnten Pflichtspielsieg en bloc ähnlich gehen.

Die zurückeroberte Tabellenführung sei "wichtig für uns Bayern-Spieler", versicherte Neuer, der dieses Gefühl nun auf die schwarz-rot-goldene Ebene zu transferieren gedenkt. "Wir wollen", kündigte er im Untergeschoss der Schalker Arena in seinen roten FCB-Badeschlappen an, "das Positive aus dem Verein in die Mannschaft bringen."

Dortmund-Match als Wende

Läuft dieser Plan für das deutsche Team dort ebenso reibungslos ab wie die vergangenen fünf Wochen bei den Münchnern, steht dem Titelgewinn für das Ensemble von Bundestrainer Hansi Flick nichts mehr im Wege.

Nicht ohne Grund griff Neuer bei seinem Zwischenfazit über die bisherige Saison die Partie am 8. Oktober in Dortmund auf.

Beim 2:2 im Duell mit dem BVB verschleuderten die Bayern eine 2:0-Führung, lagen vier Punkte hinter dem damaligen Spitzenreiter Union Berlin. "Wir haben bis dahin zu viele individuelle Fehler gemacht, Dinge nicht zu Ende gebracht", analysierte Neuer rückblickend.

Nagelsmann will keine schlechte Rückrunde mehr

Seitdem ist alles anders, reiht der FCB einen Sieg an den anderen. Oftmals setzte es für seine Gegner dabei Niederlagen in beträchtlicher Höhe. Doch gerade so ein Erfolg wie der auf Schalke, den Neuer als "einfach" und "schnörkellos" rühmte, macht für den zuständigen Coach den Unterschied zur Vorsaison aus.

"Im letzten Jahr haben wir eine schlechte Rückrunde gespielt, das darf uns nicht mehr passieren", präsentierte Julian Nagelsmann in Gelsenkirchen seine Pläne für die erste Jahreshälfte 2023.

Es sei wichtig, dass alle Münchner Nationalspieler eine gute WM spielen und gesund aus Katar zurückkommen, formulierte der Bayern-Coach in dem Zusammenhang noch seine Wünsche für die nächsten Wochen – und fügte hinzu: "Dann haben wir gute Chancen, dass es nach Weihnachten genauso weiter geht."

Besonders rund lief die aktuelle Spielzeit bislang für Jamal Musiala. Seine hohe Fußballkunst zelebrierte der 19-jährige Ausnahmekicker auch gegen die Königsblauen, bereitete den ersten Treffer durch Serge Gnabry mit einem genialen Hacken-Pass und Eric Maxim Choupo-Motings 2:0 mit einem seiner elegant-dynamischen Antritte vor.

"Er hat extrem lebendige Füße, so Schlangenbeine", schwärmte Nagelsmann über die spezielle Physis des gebürtigen Stuttgarters, dem er eine "herausragende Hinrunde" attestierte – was aber längst noch nicht das Optimum gewesen sein soll.

Inhaltliche Fortschritte beim Branchenprimus

"Jamal wird hoffentlich die WM und auch die Rückrunde noch besser spielen", blickte der Bayern-Coach, dem nach nur einem Sieg aus sechs Ligapartien im Frühherbst zwischenzeitlich schon mal ein frischer Gegenwind um die Ohren blies, nun angriffslustig nach vorne. Kapitän Neuer adelte Musiala seinerseits als einen "ganz wichtigen Schlüsselspieler. Wir sind froh, dass er bei den Bayern und auch bei der Nationalmannschaft dabei ist."

Happy ist auch der Münchner Bank-Chef – vor allem, wenn er an die Fortschritte seiner Mannschaft denkt. "Im letzten Jahr haben wir sehr viel sehr schnell nach vorne gespielt. Jetzt rennen wir nicht nur nach vorne, die ganzen letzten Wochen haben wir sehr erwachsen agiert", lobte Nagelsmann die inhaltlichen Fortschritte beim Branchenprimus.

Die sind auch Manuel Neuer nicht entgangen – und so blickte der 36-Jährige vor der Anreise zur WM schon mal seiner zwölften Rückrunde mit den Münchnern entgegen. "Wir sind noch in allen Wettbewerben vertreten, alles ist möglich. Wir sind teilweise der erste Favorit oder, in der Champions League, Mitfavorit", erklärte der gebürtige Gelsenkirchener in seiner Heimatstadt – und schloss mit der Ankündigung: "Wir haben den Ehrgeiz, alles zu gewinnen."

