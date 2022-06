David wechselte im Sommer 2020 für eine Ablösesumme von 27 Millionen Euro von KAA Gent zu den Nordfranzosen. Mit Lille gewann er im vergangenen Jahr völlig überraschend die französische Meisterschaft.

Seinerzeit steuerte er 13 Liga-Tore bei, in der abgelaufenen Saison traf er in insgesamt 48 Pflichtspielen 19 Mal. David spielt gemeinsam mit Bayern-Star Alphonso Davies in der kanadischen Nationalmannschaft. Für die Nordamerikaner kommt er in 30 Länderspielen bereits auf 20 Tore.

Für den 22-Jährigen, der auch als hängende Spitze eingesetzt werden kann, müsste der deutsche Rekordmeister allerdings tief in die Tasche greifen.

Davids Vertrag bei den "Bulldoggen" ist noch bis 2025 gültig, sein Marktwert wird aktuell laut "transfermarkt.de" auf 45 Millionen Euro taxiert.

Eurosport-Einschätzung: David verfügt über großes Talent und wird zeitnah den nächsten Karriereschritt wagen. Auch für den FC Bayern dürfte der gebürtige New Yorker eine interessante Option sein. Zieht Lewandowski tatsächlich von dannen, ist ein Wechsel an die Isar durchaus denkbar.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

