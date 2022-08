Mit letzter Kraft schleppten sich Marius Bülter und Co. noch einmal zur Nordkurve, die unaufhörlich ihre Helden besang. Arm in Arm lauschten die Spieler von Schalke 04 den Liedern von einem Leben in Blau-Weiß oder der Liebe, die niemals endet. Bei aller Glückseligkeit machten die Ultras aber auch eines klar: Den Klassenerhalt, den kann man nur als Gemeinschaft schaffen.

"Unglaublich, wie sie uns angepeitscht haben", schwärmte Trainer Frank Kramer nach dem schwer erkämpften 2:2 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach von den Fans, die im ersten Bundesliga-Heimspiel seit 455 Tage für Gänsehaut-Stimmung gesorgt hatten: "Diese Wucht ist genau das, was wir in diesen Momenten brauchen."

Ad

Und eben jene Wucht trug die Mannschaft beim Stand von 1:2 in der Nachspielzeit nach vorn. Ein letzter Freistoß, die wohl letzte Chance: Gladbachs Patrick Herrmann warf sich in die Flanke und lenkte den Ball regelwidrig mit der Hand ab, der VAR-Eingriff war korrekt - Elfmeter. Bülter verwandelte (90.+3), das Stadion explodierte förmlich. Auch Trainer Kramer fand sich in der Jubeltraube wieder.

Bundesliga Werner-Treffer, Rote Karte, Eigentor - Leipzig bleibt sieglos VOR 20 STUNDEN

"Wir hatten so eine geile Stimmung, und wir haben eine solche kämpferische Leistung gezeigt. Irgendwie musste es raus, ich musste es wegrennen", meinte Kramer im Sky-Interview seinen Lauf zur Eckfahne nach dem Last-Minute-Ausgleich.

Elfmeter zum Punktgewinn

Zuvor hatten Nationalspieler Jonas Hofmann (72.) und Marcus Thuram (78.) die Gäste nach dem Schalker Führungstreffer durch Rodrigo Zalazar (30.) auf die Siegerstraße gebracht. In der hitzigen Schlussphase ließ das Team von Trainer Daniel Farke vor 62.271 Zuschauern eigentlich nichts mehr zu - eigentlich.

"Kann man leider geben", sagte Borussias Christoph Kramer bei "Sky" zu der Elfmeterentscheidung: "Anders hätte Schalke kein Tor machen können. Es war eine Situation, die blöd ist, aber passieren kann."

Nach der heiß diskutierten 1:3-Auftaktpleite beim 1. FC Köln, während der die Schalker dreimal bei VAR-Entscheidungen Pech gehabt hatten, fühlten die Verantwortlichen nun Genugtuung. Mit "Karma" habe das aber "nichts zu tun", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Es war der Lohn einer leidenschaftlichen Leistung, der erste Punktgewinn war dennoch glücklich.

"So wie es gelaufen ist, nehmen wir diesen Teilerfolg", sagte Kramer und beteuerte: "Das haben wir uns erarbeitet, wir müssen uns nicht schämen."

Das könnte Dich auch interessieren: Plötzlich nur noch Reservist: Aubameyang Verlierer des Lewy-Deals

(SID)

Von der Bank zum Helden: Terzic schwärmt von Bynoe-Gittens

Bundesliga Kamada rettet Frankfurt einen Punkt - Ärger um VAR-Entscheidung VOR 20 STUNDEN