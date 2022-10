Während der Spielvorbereitung des niederländischen Rekordmeisters habe Haller am Dienstag auf einem Nebenplatz an seiner Fitness gearbeitet. Weitere Einheiten in Amsterdam sollen folgen.

Zuletzt hatte der ivorische Nationalspieler bei der Verleihung des Ballon d'Or von Fortschritten bei seiner Genesung berichtet: "Alles ist gut, alles läuft so gut wie möglich", sagte er.

Die Einheiten in Amsterdam haben nach "SID"-Informationen mit fußballspezifischem Training noch nicht viel gemein. Vielmehr wollte Haller ursprünglich in einem Park laufen gehen, er wurde dort jedoch zu häufig erkannt und um Fotos oder Autogramme gebeten.

Beim 28-Jährigen war im Juli im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz ein Hodentumor diagnostiziert worden. Haller wurde operiert und musste bzw. muss sich einer Chemotherapie unterziehen.

Der Verein hofft auf ein Comeback in der Bundesliga-Rückrunde. Doch wann genau Haller zurückkehren kann, ist noch nicht klar. Der Torjäger hatte vor seinem Wechsel zum BVB eineinhalb Jahre bei Ajax gespielt.

(SID)

