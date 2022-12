Zuletzt hieß es, dass man in München an einem Transfer des 29-Jährigen arbeite. Doch allzu große Hoffnungen machen sich die Bayern offenbar nicht mehr.

Kane wolle sich erst nach der WM über seine Zukunft Gedanken machen, so der Bericht. Der Vertrag des Torjägers läuft bei Tottenham Hotspur 2024 aus. Doch ob er die Spurs im Sommer verlässt, will Kane angeblich erst entscheiden, wenn klar ist, wie die Saison für die Londoner verläuft.

Aktuell liegt Tottenham in der Premier League auf Rang vier, damit wäre ein Startplatz in der Champions League für die kommende Spielzeit gesichert. Im Achtelfinale der Königsklasse spielen die Spurs zudem bald gegen den AC Mailand um den Einzug in die nächste Runde.

Auch die Zukunft von Tottenham-Coach Antonio Conte soll für den Angreifer eine wichtige Rolle spielen.

Conte-Zukunft für Kane angeblich entscheidend

Der Vertrag des italienischen Coaches läuft im Sommer 2023 aus. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Kane und Conte sollen sich bestens verstehen. Verlässt der 53-jährige Trainer die Londoner, dürfte auch der englische Nationalspieler einem Abschied offener gegenüberstehen.

Erste Gespräche zwischen Kane und den Vereinsbossen soll es schon gegeben haben, konkrete Verhandlungen müssen jedoch bis nach der WM warten. Selbst bei einem Abschied von den Spurs dürften die Bayern nach Ansicht des Londoner Klubs schlechte Karten haben, heißt es bei "Sky". Ein Wechsel innerhalb der englischen Liga sei hingegen deutlich wahrscheinlicher.

