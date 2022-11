Nach der Verletzung schien sogar ein WM-Aus möglich, davon war vor der Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick am kommenden Donnerstag aber keine Rede mehr. Hofmann rechnet fest mit seinem Katar-Ticket: "Das Gefühl ist auf jeden Fall positiv. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht so ist. Aber trotzdem muss man auf die Nominierung warten, das ist ganz klar. Du weißt es nie."

In der Form von Freitag führt an dem 30-Jährigen indes kein Weg vorbei. "Jonas hat eine herausragende Leistung abgeliefert", sagte auch Trainer Daniel Farke, der fest von einer Berufung des Offensivspielers ausgeht. "Er hat gute Karten, für die WM nominiert zu werden. Hansi Flick kennt seine Qualitäten in- und auswendig und wird die richtigen Entscheidungen treffen. Jonas ist immer eine gute Wahl", so der 46-Jährige.

Vor allem beim schnellen 1:0 zeigte Hofmann seine Stärken, als er eine Hereingabe von Alassane Plea eiskalt per Direktabnahme verwertete. Farke nannte den Spielzug ebenso wie das folgende 2:0 durch Marcus Thuram ein "Tor für das Poesiealbum". Hofmann sei "ein Unterschiedsspieler", man "hat schon gemerkt, dass wir ihn in den letzten beiden Spielen nicht zur Verfügung hatten."

Wohl wahr: Kaum war Hofmann zurück, gab es nach drei Pflichtspiel-Niederlagen wieder den ersehnten Dreier. Dies sei "definitiv kein Zufall", sagte Farke, und auch Hofmann wollte da nicht widersprechen. "Die Statistik spricht dafür. Ich lass das mal so stehen", sagte er mit einem Grinsen.

Kramer als TV-Experte bei der WM

Hofmanns Gala hätte aber um ein Haar nicht gereicht - ausgerechnet der in den vorherigen Spielen unglückliche Ersatztorhüter Tobias Sippel musste in der 83. Minute eine Glanzparade gegen Serhou Guirassy auspacken. "Für Sippi freut es mich unwahrscheinlich. Er hat uns heute den Sieg gerettet", sagte Hofmann. Dass Thuram nach Spielende bei seinem traditionellen Jubel das Sippel-Trikot über die Eckfahne stülpte, war bezeichnend.

Eine denkwürdige Partie lieferte auch Christoph Kramer ab, der als Zehner begann und als Innenverteidiger endete. Kramer sei wohl "der einzige Spieler in Westeuropa", der das könne, sagte Farke. Für eine WM-Nominierung wird das anders als bei Hofmann aber wohl nicht reichen. Ob er als Spieler oder TV-Experte dabei sei, wurde Kramer gefragt. "Auf der Welle sind wir lange geritten", sagte Kramer: "Aber es wird TV-Experte werden."

