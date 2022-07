"Ich war so glücklich in München, der Klub, die Stadt. Ich freue mich sehr, die alten Spieler zu treffen", sagte er in Green Bay (USA), wo die beiden europäischen Schwergewichte im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung aufeinandertreffen (Sonntag, 1:00 Uhr deutscher Zeit).

Guardiola weiter: "Leider sind Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht mehr hier dabei. Aber ich habe nur gute Erinnerungen an die tollen Restaurants wie zum Beispiel Schumanns Bar oder Schuhbecks."

Trotz seiner offenbar nie erloschenen Leidenschaft für die bayrische Landeshauptstadt, in der er zwischen 2013 und 2016 arbeitete, schloss er ein erneutes Engagement beim FCB aus. "Nein, ich werde zu alt sein", antwortete er auf eine entsprechende Nachfrage. Er ergänzte: "Außerdem haben sie jetzt einen außergewöhnlichen Trainer. Ich werde wiederkommen, um die Stadt zu besuchen, um in die Arena zu gehen."

Guardiola gewann während seiner dreijährigen Schaffenszeit in München dreimal die deutsche Meisterschaft, in der Champions League scheiterte er hingegen dreimal hintereinander im Halbfinale.

