Zuletzt galten auch Benfica Lissabon, die AS Rom und Inter Miami als interessiert an einer Verpflichtung.

Götzes Karriere ist in den Niederlanden wieder in Schwung gekommen, in 77 Pflichtspielen erzielte er 18 Tore und bereitete weitere 18 vor.

Ad

Neben Götze hat die Eintracht Stürmer Lucas Alario (29) von Bayer Leverkusen auf dem Zettel, der eine Ausstiegsklausel über 6,5 Millionen Euro hat.

Bundesliga Als Ersatz für Haaland: BVB buhlt um Ajax-Stürmer Haller VOR 2 STUNDEN

Ein Vollzug wird für die kommenden Tage erwartet. Außerdem besteht Interesse an Alarios argentinischem Landsmann Nicolas Castro (21) von den Newell's Old Boys. Für den offensiven Mittelfeldspieler sollen bis zu fünf Millionen Euro Ablöse fällig sein.

(SID)

Real-Legende Carlos prophezeit Ballon d'Or für Vinicius

WM Verbandschef: Mbappé dachte an Frankreich-Rücktritt - PSG-Star reagiert VOR 14 STUNDEN