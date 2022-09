Die Isarstädter hatten in den zurückliegenden vier Bundesligaspielen nur vier Tore erzielt und zahlreiche hochkarätige Chancen vergeben. "Die vielen Möglichkeiten, die wir nicht verwertet haben, sind sicherlich ein Punkt - aber nicht der einzige Punkt", betonte der Vorstandsvorsitzender.

Die Torflaute auf einen fehlenden Mittelstürmer zu schieben, sei nicht mehr als "das einfachste Argument", erklärte Kahn im Vorfeld des Freitagabendspiels bei "DAZN" . Der frühere Weltklassetorhüter erinnerte an Zeiten, in denen die Münchner auch mit einem klassischen zentralen Angreifer Leistungsdellen erlebten.

Stattdessen vertraut Kahn in den Kader und insbesondere in seinen senegalesischen Top-Neuzugang. "Ich bin überzeugt, dass Sadio Mané diese Vollstreckerqualität zeigen wird", so der Vizeweltmeister von 2002.

Auch die Torgefahr anderer Akteure wie Leroy Sané, Jamal Musiala oder dem verletzten Kingsley Coman hob Kahn exemplarisch hervor.

Kahn fordert mehr "Galligkeit"

Vielmehr bemängelte er die Konsequenz im Abschluss. Die vergebenen Möglichkeiten seien "eine Frage der letzten Konzentration" und forderte mehr Galligkeit, das Tor machen zu wollen, die ich von Anfang an auf den Platz bringen muss."

Als hätte sie ihren Vorstandvorsitzenden gehört, ließ die Mannschaft in der Allianz Arena gegen Leverkusen direkt Taten folgen. Bereits nach drei Minuten traf Leroy Sané mit dem ersten Torschuss zur Führung.

Nur eine Viertelstunde später erhöhte Jamal Musiala. Nach 39 Minuten erzielte auch Mané nach fünf Pflichtspielen ohne Treffer sein sechstes Saisontor und traf zum 3:0.

Nagelsmann kündigt an: "Haben noch einiges im Köcher"

