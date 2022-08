Klinsmann lebt seit 1998 in den USA, in dieser Zeit habe ihn das Play-off-System überzeugt. Der 108-malige Nationalspieler wies darauf hin, dass die Relegation in der Bundesliga bereits eine Art Play-off sei.

"Ob Play-offs in der Bundesliga umsetzbar wären, kann ich aber nicht beurteilen", sagte der 58-Jährige.

Klinsmann glaubt für die kommende Saison an die elfte Meisterschaft seines Ex-Klubs Bayern München in Folge.

Ärgster Rivale werde erneut Borussia Dortmund - nicht zuletzt dank Neuzugang Nico Schlotterbeck, den Klinsmann als "Entdeckung des Jahres" bezeichnete. Der BVB habe im Sommer eine "fantastische" Transferpolitik betrieben.

