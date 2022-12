"Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich das durchmachen würde, was ich durchgemacht habe, nämlich mich im ersten Training zu verletzen. Ich war einsam und verletzt, und psychisch geht es einem dann nicht gut, besonders wenn man jung ist", meinte der Portugiese weiter.

2016 war Sanches als frischgebackener Europameister nach München gewechselt. Doch seine Leistung konnte Sanches beim deutschen Rekordmeister nie wirklich abrufen.

Ad

Nach drei Jahren (inklusive einer Leihe an Swansea) wechselte der Mittelfeldspieler zu OSC Lille.

WM Kroatien schäumt nach Aus: Wut über "skandalösen Elfmeter" VOR 10 STUNDEN

Die Entscheidung für den FC Bayern bereut Sanches aber nicht: "Ich habe mich für Bayern entschieden, weil sie mich unbedingt haben wollten. Wenn ein so großer Verein dich unter Vertrag nehmen will, ist es schwer, nein zu sagen."

Sanches: Bayern-Wechsel "richtig", aber "zu früh"

Er habe "mit Bayern die richtige Wahl getroffen, aber es war zu früh", konstatierte der 25-Jährige, der in Lille schließlich wieder zu alter Form fand und im Sommer 2022 zu Paris Saint-Germain wechselte. Die Zeit in München habe ihn "wachsen lassen", betonte Sanches: "Du denkst vielleicht, dass du den Druck nicht spürst und dass es dir gut geht, aber das ist nicht der Fall. Wenn man den Druck spürt, bringt man keine Leistung. In diesem Moment wurde mir klar, dass Glücklichsein mein Spielniveau beeinflusst."

Seine Entscheidung für PSG erläuterte der Portugiese auch: "Ich habe Paris gewählt, weil ich Frankreich liebe. In diesem Sommer dachte ich, es sei endlich der richtige Zeitpunkt, um zu kommen." In seiner ersten Saison in Paris stand Sanches bisher 13 Mal auf dem Platz (zwei Tore).

Das könnte Dich auch interessieren: Matthäus eingeholt, Batistuta abgehängt: Messi mit zwei WM-Rekorden

Marokko-Fans verhöhnen Ronaldo: "Wo ist Cristiano?"

WM Drei Dinge, die auffielen: Die fabelhafte Welt des Lionel M. VOR 11 STUNDEN