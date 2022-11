Personell nahmen Schalke-Coach Thomas Reis und Gäste-Trainer Bo Svensson nach dem vergangenen Bundesliga-Wochenende wenige Veränderungen vor. Während Reis seine Mannschaft unverändert ließ und dem wackelnden Torhüter Alexander Schwolow wieder das Vertrauen schenkte, brachte der Mainzer Übungsleiter Danny da Costa für Silvan Widmer auf der rechten Außenbahn.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der sich beide Teams um Offensivaktionen bemühten, ging Schalke früh mit der zweiten Torchance in Führung. Nachdem zunächst Florent Mollet mit einem Freistoß nur das Außennetz traf, besorgte Simon Terodde (10.) nach Steckpass von Alex Kral im Eins-gegen-Eins mit Mainz-Keeper Robin Zentner den Führungstreffer. Beflügelt durch den Treffer und den lautstarken Fan-Anhang agierte Schalke mutig nach vorne.

Ad

Keine fünf Minuten später zog Terodde (14.) dieses Mal aus vielversprechender Position gegen Zentner den Kürzeren. Mainz versteckte sich nicht, im Offensivspiel der Gäste fehlte es jedoch an Klarheit und Genauigkeit. Nach einem Mainzer Eckball fiel Marcus Ingvartsen (18.) gegen Kenan Karaman im Sechzehner, Schiedsrichter Reichel entschied sich jedoch gegen einen Strafstoß.

Bundesliga Der LIGAstheniker: Wo Schalke ist, ist unten UPDATE 07/11/2022 UM 10:18 UHR

Ingvartsen (16., 26.) brachte anschließend die Kugel in zwei aussichtsreichen Situationen nicht auf den Kasten von Schwolow. Mainz versuchte viel und erspielte sich vier Ecken, aus denen sie keine Torchancen produzierten.

Auf der anderen Seite kam Schalke immer wieder im Mainzer Abwehrzentrum, das regelmäßig Lücken offenbarte, zum Abschluss. Nach einem unplatzierten Mollet-Kopfball (30.) hatte Kral (32.) den zweiten Treffer für Königsblau keine 120 Sekunden später auf dem Fuß, schob die Kugel jedoch am Tor vorbei. Mainz fehlte in der ersten Hälfte die Kreativität, um sich Großchancen zu erspielen. Die Direktabnahme des unauffälligen Jae-Sung Lee (35.) war der letzte Torschuss im ersten Durchgang und bereitete Schwolow keine Probleme.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das Muster aus Durchgang eins zunächst fort. Mainz war bemüht, kam jedoch nur zu Halbchancen. Die Hausherren zeigten sich in den Zweikämpfen griffig und erspielten sich erneut die erste Großchance. Kenan Karaman (55.) vergab mit dem Kopf freistehend vor Zentner (55.).

Den Nullfünfern gelang aus dem Spiel heraus nicht viel. Die Hereinnahme von Jonathan Burkardt sorgte dennoch für frischen Wind in der Mainzer Offensive. Nach einer Ecke rauschte Burkardt (66.) - ebenso wie der unglücklich herausstürmende Schwolow - am Ball vorbei.

Anschließend verfehlte der Angreifer das Tor gleich doppelt (81., 82.) - per Fuß und per Kopf. Schalke fokussierte sich mehr und mehr auf die Defensivarbeit, setzte aber immer noch Stiche in der Offensive.

Mainz drückte zwar auf den Ausgleich, war aber nicht zwingend genug. Kurz vor Schluss verpasste Marius Bülter (89.) noch freistehend vor Zentner die Vorentscheidung, als er den Mainzer Schlussmann bereits umkurvt hatte, allerdings nur den Pfosten traf. In der sechsminütigen Nachspielzeit ließen die Knappen nichts mehr anbrennen und machten ihren 1:0-Sieg gegen Mainz 05 perfekt.

Die Stimmen:

Martin Schmidt (Sportdirektor Mainz 05): "Wir haben in allen Bereichen zu wenig getan. Sicherlich hat es auch an Bereitschaft gefehlt und wir waren mit dem eigenen Ball sehr unsauber. Wir hatten im ganzen Spiel zwei Halbchancen und deshalb muss ich sagen, haben wir zu wenig getan in allen Belangen."

Simon Terodde (Schalke 04): "Wir haben schon gegen Bremen ein gutes Spiel gemacht und das gute Gefühl mitgenommen, aber das musst du natürlich auch bestätigen, gerade jetzt im Heimspiel. Dass wir uns den Sieg am Ende irgendwie erzittern, sorgte für pure Erleichterung. Aber wir haben es uns dennoch verdient. Den Sieg haben wir uns erspielt und erkämpft. Es war wichtig, ein Zeichen zu setzen."

Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Schalke macht Mainzer Schwachstellen ausfindig und schlägt zu

Gerade in der Defensivzentrale offenbarten die Mainzer große Löcher gegen zielstrebiger Schalker, die durch einen Steckpass zwischen die Innenverteidiger die Führung erzielten und nicht nur in der 32. Minute beinahe einen ähnlichen Treffer durch Kral erzielten.

Bilanz zum Spiel: 2

Der FC Schalke fährt gegen Mainz 05 einen verdienten zweiten Saisonsieg ein und setzt ein Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Wie schon beim ersten Saisonsieg gegen den VfL Bochum fuhr S04 den Dreier in der heimischen Veltins Arena ein.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Jede Menge Bundesliga-Flair: Frankreichs WM-Kader steht

Container-Stadion als Highlight: Ein Rundflug über die WM-Spielstätten

Bundesliga Ducksch lupft Bremen ins Glück: Werder klopft bei Europa an UPDATE 05/11/2022 UM 19:26 UHR