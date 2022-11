Die beiden Teamkollegen prallten nach einer knappen Viertelstunde zusammen.

"Es tut mir extrem leid", erklärte Baumgartner im Anschluss an die Partie.

Nach Angaben des Klubs wurde Prömel noch am Samstagabend in Heidelberg am rechten Außenknöchel operiert.

Hoffenheim unterlag den Gästen aus Leipzig verdient 1:3 . Christopher Nkunku (17./57.) und Dani Olmo (69.) sorgten für die Treffer der Gäste, Georginio Rutter (50.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Für die TSG geht es am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt weiter (ab 20:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de).

