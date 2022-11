Das kleine Revierderby zwischen Dortmund und Bochum begann mit einer gnadenlos effizienten Anfangsviertelstunde der Borussia, in der die Hausherren per Doppelschlag die Weichen früh auf Heimsieg stellten. Youssoufa Moukoko gab nach acht Minuten den ersten Dortmunder Torschuss des Spiels ab und traf sofort ins Schwarze. Nachdem sich der BVB-Youngster zunächst stark im Zweikampf gegen Ivan Ordets behauptet hatte, zog Moukoko aus 18 Metern wuchtig ab und setzte den Ball mit einer schwer zu berechnenden Flugkurve hinter Bochum-Torwart Manuel Riemann an die Unterkante der Latte – 1:0 für die Borussia!

Und der nächste Dortmunder Treffer sollte nicht lange auf sich warten lassen: Nach einem ungeschickten Foul von Vasilios Lambropoulos an Donyell Malen, nahm der BVB-Flügelstürmer den Kontakt zum Strafstoß dankend an. Giovanni Reyna übernahm vom Punkt Verantwortung, verlud Riemann und schob fast schon aufreizend lässig zum 2:0 ein (12.).

Nachdem anschließend sowohl der vermeintliche Bochumer Anschlusstreffer durch Philipp Hofmann (28.) als auch ein Dortmunder Elfmeter nach Kontakt zwischen Reyna und Danilo Soares (44.) vom VAR einkassiert wurde, besorgte Moukoko kurz vor dem Pausenpfiff das 3:0. Nach einem langen Ball von Nico Schlotterbeck prallte die Kugel an der Mittellinie von Soares‘ Hacke zu Moukoko. Der erkannte, dass Riemann im Niemandsland vor dem Strafraum stand und hob den Ball aus 35 Metern sehenswert in die Maschen (45.+2).

Bochum kam trotz der scheinbar aussichtslosen Lage mit viel Engagement aus der Kabine und verpasste den ersten eigenen Treffer mit einem Pfostenschuss von Jordi Osei-Tutu nur knapp (47.). Auf der Gegenseite vergab der bis dahin gnadenlos effiziente Moukoko frei vor Riemann die endgültige Vorentscheidung (57.).

Auf den deutlichen Heimsieg des BVB hatte dies keine Auswirkungen mehr, da die Borussia die Partie in der letzten halben Stunde wieder besser in den Griff bekam und die Führung in einer englischen Woche gegen zum Ende immer müder werdende Bochumer im Schongang über die Zeit brachte. Positiver Lichtblick am Rande: Nach überstandener Sprunggelenksverletzung feierte BVB-Kapitän in der zweiten Hälfte 18 Tage vor WM-Start sein Comeback.

Die Stimmen:

Kevin Stöger (VfL Bochum): "Es war vom Ergebnis wieder schrecklich, aber wir haben ein anderes Gesicht als in Wolfsburg gezeigt. Gegen Dortmund darfst du so nicht verteidigen. Wir verhalten uns in manchen Situation einfach zu naiv."

Patrick Fabian (Geschäftsführer Sport VfL Bochum): "Wir hatten einen brutal schlechten Start mit den zwei frühen Gegentoren. Wir wussten, dass es ein hartes Spiel für uns wird und sind dann dem Rückstand hinterhergelaufen."

Das fiel auf: Moukokos nächste WM-Bewerbung

Nach dem WM-Aus von Leipzig-Stürmer Timo Werner wurde bei der deutschen Nationalmannschaft eine Planstelle im Angriff frei – eine Lücke, für die BVB-Youngster Moukoko gegen Bochum eine eindrucksvolle Bewerbung abgab. Mit zwei Treffern aus drei Torschüssen stellte Moukoko einmal mehr seine Kaltschnäuzigkeit als Torjäger unter Beweis – eine Effizienz im Abschluss, die dem deutschen Angriffsspiel seit Jahren abhanden geht. Nach 82 Minuten wurde der 17-Jährige mit Standing Ovations vom Dortmunder Publikum verabschiedet und machte für Anthony Modeste Platz.

Die Statistik:

Youssoufa Moukoko ist mit 17 Jahren und 350 Tagen der drittjüngste Spieler, der einen Doppelpack in der Bundesliga erzielen konnte. Nur Kai Havertz (17 Jahre und 343 Tage) und Timo Werner (17 Jahre und 249 Tage) waren jünger.

