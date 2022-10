Der Schweizer steht nach dem miserablen Saisonstart (nur fünf Punkte aus acht Bundesligaspielen) gehörig unter Druck.

Um seinen Job zu retten, muss Seoane offenbar die beiden anstehenden Spiele am Dienstagabend gegen den FC Porto in der Champions League (ab 21:00 Uhr im Liveticker ) und in der Liga gegen Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr) gewinnen.