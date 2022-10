"Die Informationen, die ich habe, besagen, dass es eine Ausstiegsklausel für Haaland im zweiten Jahr gibt", erklärte der 48-Jährige.

Das Kuriose sei aber vor allem, "dass die Bedingungen für einen Verein im Vergleich zum Rest sehr günstig sind. Und das ist Real Madrid", so Sanz, der von 1995 bis 1999 in der ersten Mannschaft der Königlichen spielte. Real besitze bei einem Transfer sozusagen ein Vorrecht.

Dann müssten die Königlichen angeblich auch nicht mit Man City verhandeln, heißt es weiter.

Zuletzt gab es bereits Berichte über eine kolportierte Aussteigsklausel nach dem zweiten Vertragsjahr. Laut "Marca" kann der Norweger Manchester im Jahr 2024 für 200 Millionen Euro verlassen , 2025 soll die Summe auf 175 Millionen Euro sinken.

Haaland hat für Real Madrid Priorität

Auch seine Wechsel zu den Engländern und nach Dortmund machten erst derartige Klauseln möglich. Der BVB überwies im Winter 2020 20 Millionen Euro an Red Bull Salzburg, City wiederum zahlte in diesem Sommer rund 60 Millionen Euro an Dortmund.

Andere Medien berichteten allerdings auch, dass die Ausstiegsklausel 2024 "nur" 150 Millionen Euro betragen soll. Haaland hat ungeachtet der tatsächlichen Summe offenbar für Real Madrid in den kommenden Jahren neben Kylian Mbappé oberste Priorität.

Daher soll Man City aktuell überlegen, den Vertrag des 22-Jährigen trotz der langen Laufzeit noch weiter zu verlängern und ihn mit einer satten Gehaltserhöhung zu locken. Das berichtet die "Daily Mail". Im Moment verdient Haaland angeblich rund 22 Millionen Euro im Jahr.

Angesichts der aktuellen Torquote (17 Tore in elf Spielen) wollen die Skyblues den jungen Norweger sicherlich noch lange halten.

