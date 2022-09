Dass die Partie zwischen Union Berlin und dem FC Bayern (Samstag, 15:30 Uhr im Liveticker ) ein Topspiel ist, liegt vor allem an den beeindruckenden Leistungen der Köpenicker: Drei Siege und ein Unentschieden in vier Spielen – viel besser kann ein Saisonstart nicht laufen.

Beeindruckender als die Punkteausbeute ist aber, mit welcher Konsequenz das Team von Trainer Urs Fischer die Vorgaben umsetzt und damit erfolgreich ist.

Unions Spielstil ist grundsätzlich als sehr einfach zu beschreiben. Im 3-1-4-2 gibt es vor den drei Innenverteidigern einen defensiv ausgerichteten Sechser, alle anderen Spieler agieren offensiv.

Dementsprechend schnell will Union den Ball nach vorne bringen – oftmals mit langen Pässen.

Siebatcheu als Fixpunkt der Union-Offensive

Zielspieler ist hier Sturmtank Jordan Siebatcheu, der viele Duelle für sich entscheidet. Sturmpartner Sheraldo Becker zeichnet sich hingegen durch sein enormes Tempo aus und startet in diesen Situationen immer wieder in die Tiefe. Verlängert Siebatcheu, ist Becker kaum zu halten.

Macht er den Ball fest oder verliert das Kopfballduell, kommen Unions hoch positionierte Achter ins Spiel.

Egal ob Janik Haberer, Morten Thorsby, Genki Haraguchi oder Milos Pantovic auf diesen Positionen spielen: Die sogenannten zweiten Bälle werden ohne Umschweife in die Tiefe gespielt – Schalke kassierte so gleich mehrere Gegentore bei der 1:6-Klatsche am 4. Spieltag.

Achter als Herzstück

Doch Union spielt natürlich nicht nur lange Bälle. Lässt es der Gegner zu, lassen sie den Ball geduldig durch die breit aufgefächerte Dreierkette laufen. Um das Spiel vom ersten ins letzte Drittel zu bringen, kommen die Achter ins Spiel. Sehr oft sieht man eine Gegenbewegung am Flügel: Der Flügelspieler kommt im Spielaufbau weit entgegen und zieht den gegnerischen Außenverteidiger aus der Position. In den freigewordenen Raum startet dann Unions Achter.

Für den Gegner ist das besonders unangenehm, da die Innenverteidiger den herausgezogenen Außenverteidiger eigentlich gar nicht sichern können – schließlich sind sie damit beschäftigt, Becker und Siebatcheu zu decken. So entstehen oft knifflige Situationen für die gegnerische Abwehr, in denen eine Sekunde Zögern schon zu einer Torchance führen kann.

Die Fischer-Elf ist also hervorragend eingestellt auf das schnörkellose Spiel ins letzte Drittel. Ein positiver Nebeneffekt ist auch, dass Union so kaum Gefahr läuft, Bälle in gefährlichen Zonen zu verlieren. So haben sie zwar die zweitschlechteste Passquote aller Bundesligisten (71,9 Prozent), bekommen aber gar keine Probleme mit gegnerischen Kontern.

Unions Defensive stellt FC Bayern vor Probleme

Hat der Gegner den Ball, verzichtet Union in der Regel auf hohes Pressing. Stattdessen verteidigt man im Block. Die Flügelspieler ziehen sich zurück, sodass ein kompakter 5-3-2-Block zu sehen ist. Hier bieten sie dem Gegner nur den Weg auf die Flügel an, das Zentrum ist mit drei Mittelfeldspielern vor drei Innenverteidigern zugestellt, zusätzlich sichern die Stürmer Passwege in die Mitte.

Union übt wenig Druck auf den Gegner aus, sodass es nicht verwunderlich ist, dass die Köpenicker mit durchschnittlich 40,7 Prozent den zweitgeringsten Ballbesitz der Liga aufweisen. Dennoch lassen sie sehr wenige Chancen zu, zwei der drei bisher kassierten Gegentore fielen nach Standards, Union ist kaum auszuspielen.

Für den FC Bayern wird es am Samstag sicherlich die bislang schwierigste Aufgabe im Offensivspiel. Auch der Rekordmeister wird kaum durchs Zentrum spielen können, sondern den Weg außen herum suchen müssen. Letzteres ist in dieser Saison ohne Stoßstürmer jedoch die größte Stärke der Münchener. Gelingt es den Bayern, Unions Defensive über außen zu knacken und dann mit flachen (Rück)Pässen zum Torerfolg zu kommen? Oder probieren sie es trotz der beeindruckenden Kompaktheit durchs Zentrum von Unions Abwehrblock?

Doch aufgepasst! Union ist nach Ballgewinn ebenso zielstrebig wie im Spielaufbau. Der erste Ball geht sofort in die Tiefe und wird von dort oft hinter die aufgerückten gegnerischen Außenverteidiger weitergeleitet. Drei erzielte Tore aus Kontern stellen den absoluten Spitzenwert der bisherigen Bundesligasaison dar.

Eurosport-Check: Auch im vierten Bundesligajahr ist Union eine unangenehm zu bespielende Mannschaft. Die Schnörkellosigkeit in Ballbesitz sorgt dafür, dass sie schlichtweg sehr schnell und oft ins letzte Drittel gelangen. Die Wucht der Berliner Sturmspitzen und die Handlungsschnelligkeit der Achter sind mittlerweile auf gutem Bundesliganiveau. Zusammen mit den gefestigten Abläufen in der Defensive und der Stärke bei Kontern ist Union Berlin eine sehr attraktive Bundesligamannschaft – und mehr als nur die Mannschaft der Stunde.

