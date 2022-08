FC-Chefcoach Steffen Baumgart warf nach dem 3:0-Erfolg gegen MOL Fehervar FC die Rotationsmaschine kräftig an, veränderte seine Startelf insgesamt auf fünf Positionen. Auf Seiten der Gäste gehörte Sasa Kalajdzic auf eigenem Wunsch bereits nicht mehr dem Spieltagsaufgebot an, Luca Pfeiffer ersetzte ihn im Sturm.

Stuttgart erwischte den besseren Start in die Begegnung, setzte die Hausherren mit einem giftigen Pressingverhalten früh unter Druck. Die Domstädter hatten zudem Pech, dass Julian Chabot nach einem Zusammenprall mit Konstantinos Mavropanos eine Platzwunde erlitt (6.). Auch Mathias Olesen hatte kurze Zeit später eine schmerzhafte Begegnung mit Mavropanos, musste bereits in Minute 17 den Rasen verletzt verlassen.

Ad

Der VfB blieb die aktivere Mannschaft im Verlauf der ersten Hälfte, verpasste es aber sich mit dem Führungstor zu belohnen. Silas Katompa Mvumpa hatte zweimal nach starker Vorarbeit von Chris Führich die Chance zum Treffer – beide Male versagten dem Stürmer aber die Nerven, vor dem glänzend aufgelegten FC-Keeper Marvin Schwäbe (22. / 38.).

Bundesliga "Kölner-Kombi" erlöst Modeste: Das erste Tor von vielen? VOR 6 STUNDEN

Nach dem Wiederanpfiff ereignete sich die nächste Hiobsbotschaft für die Geißböcke. Chabot konnte nach einem Foulspiel von Pfeiffer endgültig nicht mehr weiterspielen (52.). Auch danach sollte es ruppig auf dem Feld zugehen. Der designierte Kalajdzic-Ersatz Pfeiffer kam gegen den eingewechselten Timo Hübers viel zu spät – Referee Harm Osmers musste Rot zücken (56). Viele Wechsel und kleinere Fouls hemmten den Spielfluss in dieser Phase enorm.

In der 72. Minute lieferte sich VfB-Chefcoach Pellegrino Matarazzo dann nach einem Pfiff von Osmers ein lautes Wortgefecht mit dem Vierten Offiziellen und wurde postwendend mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt. Die in Unterzahl spielenden Gäste mussten nun auch ohne ihren Trainer auskommen.

Die komplett offene Schlussphase bot schließlich Chancen auf beiden Seiten. Erst verpasste Mavropanos den Treffer aus dem Fünfmeterraum, nach einer gefährlichen Hereingabe von rechts (81.). In der Nachspielzeit hatte dann Jan Thielmann aufseiten des FC den Siegtreffer auf dem Fuß – Florian Müller im Kasten der Schwaben kratzte den Versuch des Kölners aus 20 Metern aber sensationell aus dem linken oberen Torwinkel (90.+5).

Die Stimmen zum Spiel:

Timo Hübers (1. FC Köln): „Das Foul von Luca Pfeiffer war sehr schmerzhaft. Ich glaube ich habe riesiges Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Ich bin froh, dass ich jetzt hier stehe. Es war eine klare Rote Karte. Ich kann nicht ganz verstehen, dass Luca Pfeiffer nicht direkt kommt und sich kurz bei mir entschuldigt. Es war eine emotionale Situation für mich. Im Endeffekt haben wir heute zu wenig aus der Überzahl gemacht. Der Punkt ist unter dem Strich okay.“

Luca Kilian (1. FC Köln): „Ich fand, dass wir es heute gut über die Flügel gemacht haben. Wir sind in gute Positionen gekommen, um dann von dort zu flanken. Leider haben wir nie einen Abnehmer in der Box gefunden, der dann mal den Fuß oder Kopf dazwischen hält. Stuttgart stand dann natürlich auch sehr tief, mit etwas mehr Glück oder Präzision hätten wir vielleicht jemanden finden können.“

Sven Mislintat (Sportdirektor VfB Stuttgart): „Zum Schluss ging es darum den Punkt mitzunehmen. Ich glaube bis zur 60. Minute hatten wir das Spiel klar im Griff. Luca Pfeiffer hat sich schon für die Rote Karte entschuldigt, er kam klar zu spät und ist froh, dass nichts passiert ist. Normalerweise ist er ein ganz fairer Spieler. Er freut sich, dass wir den Punkt noch über die Zeit gerettet haben. Ich glaube, dass wir das Spiel heute gewinnen, wenn es elf gegen elf zu Ende geht.“

Chris Führich (VfB Stuttgart): „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, die ersten 30 Minuten waren wir die überlegene Mannschaft. Wir hatten die klareren Chancen, nutzen sie aber nicht. Dann haben wir etwas nachgelassen. Ich denke in der zweiten Halbzeit kommen wir ganz gut raus. Die Rote Karte ändert das Spiel natürlich und auch unser Spielsystem. Bis zum Ende haben wir es aber super verteidigt, haben kaum etwas zugelassen. Den letzten Ball hält Florian Müller überragend.“

Der Tweet zum Spiel:

Eine wichtige Botschaft vor der heutigen Partie.

Das fiel auf: Ein 0:0 der besseren Art

Es gibt Unentschieden, die ziehen sich wie Kaugummi. Partien, die man sich als neutraler Zuschauer kaum anschauen kann. Heute war dies definitiv nicht der Fall. Der Schlagabtausch in Köln-Müngersdorf hatte alles, was das Fußballherz begehrt. Marvin Schwäbe agierte über 90 Minuten als Teufelskerl, kratzte einen unhaltbaren Ball nach dem anderen von der Linie. Stuttgart zeigte phasenweise einen rasanten Konterfußball, spielte den FC mit Silas Katompa Mvumpa und Chris Führich ein ums andere Mal schwindlig. Endgültig wild wurde die Partie nach der Roten Karte gegen Luca Pfeiffer und der Gelb-Roten Karte gegen Pellegrino Matarazzo. So blieb es bis zum Schlusspfiff hoch spannend und unterhaltsam.

Die Statistik: 200

Jonas Hector absolvierte im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart sein 200. Spiel für den 1. FC Köln.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Eine Mauer namens Sommer

Tuchel klagt über Strafmaß: "Habe die Aggression nicht begonnen"

Europa League So sieht der Spielplan für Europa und Conference League aus UPDATE GESTERN UM 12:35 UHR