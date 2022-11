So richtig schien Xabi Alonso seiner Mannschaft noch immer nicht zu trauen - trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse im Derby beim 1. FC Köln und zuvor gegen Union Berlin. "Ich war vor dem Spiel ein bisschen nervös. Das war eine schwierige Situation für uns nach dem emotionalen Sieg in Köln", sagte der Spanier im Anschluss an das 2:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart

Seine Zurückhaltung war dabei gut nachvollziehbar: Nach dem katastrophalen Saisonstart unter Vorgänger Gerardo Seoane neigte die Werkself auch unter Alonsos Regie zu seltsam wechselhaften Auftritten. Diesmal aber überzeugte sein Team gegen den ersatzgeschwächten VfB mit defensiver Stabilität und belohnte sich mit dem dritten Bundesliga-Sieg in Folge.

Ad

"Wir haben nicht den besten Fußball gespielt", gestand Alonso nach dem Arbeitssieg ein, "aber wir hatten die Kontrolle und haben gut gearbeitet."

WM Trotz starker Konkurrenz: Gündogan meldet Ansprüche auf Startplatz an VOR 25 MINUTEN

Moussa Diaby besorgte in einer Leverkusener Drangphase nach überragendem Solo die verdiente Halbzeitführung für die Werkself (30.), die die harmlosen Gäste auch in Hälfte zwei in Schach hielt. Jonathan Tah sorgte nach einer Ecke für die Entscheidung (82.).

Bayer mit perfekter englischer Woche

"Wir haben viel an den Standards gearbeitet", freute sich Alonso, der sein Team immer besser zu erreichen scheint. Nach herben Enttäuschungen wie dem Champions-League-Aus oder der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt geht der Blick bei Bayer endlich wieder nach oben.

Durch die englische Woche mit neun Punkten kletterte die ambitionierte Werkself aus dem Keller und überwintert immerhin im Tabellenmittelfeld. "Das ist noch nicht genug, ich will ein bisschen mehr", sagte Alonso und fügte mit Blick auf die lange Winterpause an: "Wir haben jetzt Zeit zu arbeiten. Unser Ziel ist es, noch besseren Fußball zu spielen."

Dieses Ziel wird auch in Stuttgart verfolgt. Nach dem 17. Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg überwintert der VfB mal wieder mit akuten Abstiegssorgen auf dem Relegationsplatz. Wer bei den Schwaben die lange Pause nutzen darf, um das Team auf Vordermann zu bringen, ist noch offen - bis nach der in Kürze beginnenden USA-Reise.

"Wir haben vereinbart, dass wir uns danach zusammensetzen und dann auch eine Entscheidung treffen", verriet Vorstandschef Alexander Wehrle am Samstag bei "Sky". Interimstrainer Michael Wimmer gelang es zwar bislang nicht, den gruseligen Auswärtsfluch zu besiegen, durch wichtige Siege über direkte Konkurrenten sammelte er dennoch zuletzt Argumente für eine Ernennung zum Cheftrainer.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Watzke empört von WM-Botschafter: "Dachte, das wäre Fake"

(SID)

"Kotzt mich an": Baumgart wettert gegen WM-Termin

WM Matthäus: DFB-Elf gehört nicht zu Top-Favoriten VOR 30 MINUTEN