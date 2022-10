Wir schreiben den 29. August 2014.

Xabi Alonso, Weltmeister (2010), Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool (2005) und Real Madrid (2014) wechselt zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Zeit zur Eingewöhnung hat er keine - nur einen Tag später geht es in der Bundesliga zum FC Schalke 04. Alonso steht beim 1:1 auf Schalke direkt in der Startelf und zeigt sofort, warum er in den kommenden drei Jahren bis zu seinem Karriereende der Chef in der Bayern-Zentrale sein wird.

Acht Jahre später wechselt Alonso zum zweiten Mal aus Spanien in die Bundesliga - dieses Mal als Trainer.

Bei Bayer Leverkusen übernimmt er vor dem 9. Spieltag von Gerardo Seoane - und wieder geht es zum Auftakt gegen den FC Schalke (Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker ).

Xabi Alonso: "Es ist eine große Ehre"

"Ich freue mich darauf", sagte der hoch dekorierte Spanier bei seiner Vorstellung am Donnerstag, auf der er teilweise auf Deutsch antwortete. Er sei "sehr motiviert". Für das Team, für den Klub und die Fans sei es jetzt wichtig, positiv zu bleiben. Für ihn selbst sei es "eine große Ehre" nach fünf Jahren in die Bundesliga zurückzukehren.

Anders als 2014 wechselt Alonso aber nicht zum Branchenprimus. Die Werkself gehört zum Pool der Mannschaften, die jedes Jahr um die Champions-League-Plätze mitspielen wollen und aufgrund ihres hochkarätig besetzten Kaders auch müssen. Aktuell liegt sie aber nach nur einem Sieg aus acht Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

"Wir brauchen eine große Siegermentalität", forderte Alonso. Man wolle "modernen Fußball spielen. Intensiv, mit und ohne Ball. Wir wollen dominant und aktiv sein", so der 40-Jährige. Dafür brauche Bayer "eine gute Mentalität" und Konzentration in jedem Spiel: "95 Minuten lang."

Ansätze, die sich zur Begrüßung gut anhören, die er der Mannschaft aber auch erst einmal so vermitteln muss.

Xabi Alonso: Erste Schritte in der baskischen Heimat

Alonso kommt als Newcomer ins Rheinland. Seine bisherige Vita als Trainer beinhaltet Stationen in der U14 von Real Madrid und der zweiten Mannschaft bei seinem Heimatverein Real Sociedad San Sebastián.

Alonso wurde im baskischen Tolosa unweit von San Sebastián geboren und hat eine enge Verbindung zu La Real. Dass er dort seine ersten Schritte als Trainer gehen konnte, sei für ihn und seine Entwicklung wichtig gewesen. Nach seinem Karriereende habe er diverse Angebote, "auch von Topklubs" bekommen, bereit für den nächsten Schritt habe er sich aber erst jetzt, als Bayer anfragte, gefühlt.

Nicht etwa, weil mit Fernando Carro seit 2018 ein spanischer Manager in Leverkusen in der Verantwortung steht, sondern weil ihn das "große Projekt" reizte.

Bayer Leverkusen und Alonso: Eine Win-Win-Situation

Die Personalie Alonso scheint eine Win-Win-Situation zu sein.

Die Werkself erhält durch den Weltstar neuen Glanz, Aufmerksamkeit und die Chance auf einen Neustart. Für den Trainer-Novizen Alonso könnte die Station Leverkusen, auch wenn es von den Bayer-Bossen sicherlich keiner hören mag, zum perfekten Karrierebeschleuniger werden.

Üppige finanzielle Möglichkeiten, ein starker Kader und ein vergleichsweise ruhiges Umfeld: Im Rheinland findet der Baske ziemlich perfekte Bedingungen vor. Zudem ist es kein Geheimnis, dass auch der FC Bayern ganz genau hinsehen wird, was Alonso in den kommenden Wochen und Monaten so anstellt.

Kein Geringerer als Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete Alonso einst als "ein absolutes Vorbild", mit dem man in Verbindung bleiben wolle. "Ich kann mir schon vorstellen", sagte der damalige Münchner Vorstandschef, "dass er irgendwann seinen Weg bei Bayern München machen kann".

Alonso genießt guten Ruf in Spanien

Großes traut man Alonso auch in seiner spanischen Heimat zu: "Er hat es langsam angehen lassen, aber jeder in Spanien glaubt, dass er eine große Trainerkarriere vor sich hat", schätzt Enrique Sanchez von Eurosport Spanien in Madrid seinen Landsmann ein.

"Alle trauen ihm als Trainer eine große Karriere zu. Das sind gute Voraussetzungen", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Der Ex-Bayer-Kapitän gab sich "davon überzeugt", dass Alonso "eine gute Wahl ist. Wir rücken von unseren ehrgeizigen Zielen nicht ab. Wir wollen nach vorne agieren."

Alonso passe "sehr gut zu unserer Philosophie und unseren Spielern", sagte der ebenfalls 40-Jährige. Der Spanier sei als Spieler ein Leader gewesen, das sei in der aktuellen Situation bei Bayer jetzt auch gefragt.

Alonso steht für taktische Flexibilität

Geht es nach Jérôme Boateng, einem ehemaligen Mitspieler Alonsos beim FC Bayern, hat sich Leverkusen genau richtig entschieden. "Er hat in meinen Augen alles, was ein Trainer braucht. Er ist sehr ehrgeizig und liebt den Fußball", sagte der Weltmeister von 2014 im Gespräch mit "Sport1".

Und weiter: "Ich habe Xabi schon als Spieler als absoluten Strategen erlebt, er hat seine ganze Karriere mit und unter Weltklassespielern und -trainern gespielt."

Bei Real Sociedád stand Alonso für Flexibilität, ließ verschiedene Systeme spielen. Egal ob 4-2-3-1, 3-4-3 oder 3-5-2, auffällig war immer, dass die Position des Zehners besetzt war und im Zentrum viel Bewegung herrschte. In Leverkusen hat er mit Kerem Demirbay und bald auch wieder Florian Wirtz zwei Spieler, die besonders von seiner Philosophie profitieren könnten.

Alonso muss sich seine Sporen verdienen

In aller Kurzfristigkeit muss Alonso jedoch kleinteilige Arbeiten verrichten, um das vom Kurs abgekommene Schiff wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Dass er das Rüstzeug dazu mitbringt, davon gehen sie in Leverkusen aus.

Ob er dieses dann auch richtig einsetzt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Denn: Eine erfolgreiche Karriere als Spieler verspricht nicht automatisch auch eine große Trainerlaufbahn. Beispiele gibt es unzählige.

Alonso muss sich seine Sporen im Trainergeschäft erst verdienen - und steht dabei von Beginn an unter Druck.

